Inter nimmt Tottenham-Verteidiger ins Visier, um den Kader zu verstärken

Der italienische Verein Inter plant, seinen Kader im Sommertransferfenster deutlich zu verstärken. Die Mailänder bereiten sich derzeit auf aktive Verhandlungen über den Transfer von Djed Spence vor, der beim englischen Verein Tottenham unter Vertrag steht. Laut der Gazzetta prüft die Führung der "Nerazzurri" Möglichkeiten, die geforderte Ablösesumme von 30 Millionen Pfund für den Spieler zu zahlen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Inter-Cheftrainer Cristian Chivu hat die Stärkung der Außenverteidigung des Teams als Hauptaufgabe festgelegt. Djed Spence ist den Scouts der Mailänder durch seine Schnelligkeit und sein zuverlässiges Defensivspiel aufgefallen. Insbesondere die konstanten Leistungen des Spielers bei den letzten großen Turnieren lassen seinen Marktwert steigen und wecken das Interesse anderer europäischer Spitzenklubs.

Klubpräsident Beppe Marotta und Sportdirektor Piero Ausilio haben beschlossen, die Transferpläne zu beschleunigen. Ursprünglich hatte Inter etwa 21 Millionen Pfund für diese Position eingeplant, doch aufgrund des zunehmenden Wettbewerbs und der Forderungen von Tottenham sind sie gezwungen, das Budget zu erhöhen. Es wird erwartet, dass der Londoner Verein eine Ablösesumme zwischen 30 und 35 Millionen Pfund für den 25-jährigen Verteidiger verlangt.

Chivus taktische Pläne und die Notwendigkeit neuer Transfers

Für Cristian Chivu ist Djed Spence nicht nur ein gewöhnlicher Verteidiger, sondern eine Schlüsselfigur, die taktische Flexibilität bietet. In einem Treffen mit der Klubführung betonte der rumänische Spezialist, dass der englische Spieler sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite gleichermaßen effektiv agieren kann. Dies ermöglicht es, taktische Lücken im aktuellen Kader des Teams zu schließen.

Inter operiert derzeit innerhalb des Finanzsystems von Oaktree. Dennoch hat die Klubführung beschlossen, die Transferausgaben angesichts der Ambitionen des Teams für die kommende Saison nicht zu begrenzen. Seit dem Wechsel von Denzel Dumfries zu Real Madrid haben die Mailänder Schwierigkeiten, einen adäquaten Ersatz auf der Außenbahn zu finden.

Zuvor hatte Inter eine Reihe anderer Kandidaten in Betracht gezogen. Insbesondere die Optionen Marco Palestra und Anan Khalaili kamen aus verschiedenen Gründen nicht zustande. Der Transfer des israelischen Spielers Khalaili wurde aufgrund von Herzproblemen gestoppt, die bei einer medizinischen Untersuchung festgestellt wurden. Aus diesem Grund ist Spence nun das Transferziel Nummer eins auf der Liste des Klubs.

Sollte eine Einigung mit Tottenham nicht erzielt werden, hat Inter Backup-Optionen vorbereitet. Die folgenden Spieler stehen auf dem Radar der Mailänder:

Nahuel Molina (Atletico Madrid)

Vanderson (Monaco)

Guela Doue (Strasbourg)

Dennoch konzentriert sich die Führung von Inter darauf, den Transfer von Djed Spence abzuschließen. Sollte dieser Deal zustande kommen, werden die Mailänder nicht nur ihre Abwehrreihe verbessern, sondern auch ihr Offensivpotenzial steigern. Ein Wechsel von der englischen Premier League in die Serie A dürfte ein neues Kapitel in der Karriere des Spielers aufschlagen.