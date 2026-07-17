Humanoide Roboter für alleinstehende Menschen stehen kurz vor dem Verkaufsstart

·45·Technologie
Humanoide Roboter für alleinstehende Menschen stehen kurz vor dem Verkaufsstart

In China wurde ein menschenähnlicher humanoider Roboter für die Massenproduktion vorgestellt. Laut Unternehmensvertretern kann der Roboter das menschliche Erscheinungsbild in hohem Maße nachahmen.

Diese Roboter werden in erster Linie als Begleiter für alleinlebende Menschen und Personen über 60 Jahre angeboten. Ihre Hauptaufgabe wird als Unterstützung bei der Kommunikation und zur Linderung von Einsamkeit beschrieben.

Die Preise beginnen bei 119,8 Tausend Yuan für das Standardmodell, was etwa 17,6 Tausend Dollar entspricht. Das "Ultra"-Modell mit erweiterten Funktionen wird auf 990 Tausend Yuan, also 145,7 Tausend Dollar, geschätzt.

Bei der "Ultra"-Version kann der Kunde das äußere Erscheinungsbild des Roboters nach eigenen Wünschen anpassen. Frisur, Gesichtszüge und Kleidung sind wählbar. Auf Bestellung kann der Roboter wie ein geliebter Mensch, eine berühmte Persönlichkeit oder eine fiktive Figur gestaltet werden.

Humanoide RoboterKITechnologieChinaRobotik
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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