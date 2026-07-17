WM-Premiere: Weltmeister erhalten erstmals einzigartige Ringe

Zum ersten Mal in der Geschichte werden die Spieler der Nationalmannschaft, die die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gewinnt, mit Meisterringen ausgezeichnet. Dies wurde vom FIFA-Pressedienst offiziell bekannt gegeben.

Es wurde mitgeteilt, dass anlässlich des Turniers insgesamt 2.026 spezielle Meisterringe hergestellt werden. Davon werden 30 an die Spieler der siegreichen Nationalmannschaft überreicht. Die restlichen 1.996 Ringe werden für den offiziellen Verkauf an Fußballfans weltweit freigegeben.

Damit wird die Tradition der Verleihung von Meisterringen erstmals auf die Gewinner der FIFA-Weltmeisterschaft ausgeweitet. Bisher war diese Tradition hauptsächlich in den führenden nordamerikanischen Sportligen üblich und schlägt nun ein neues Kapitel in der Fußballgeschichte auf.