Yamal vor dem Finale verletzt: Ist Spanien besorgt?

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Yamal vor dem Finale verletzt: Ist Spanien besorgt?

Spaniens Jungstar Lamine Yamal hat vor dem Finale der Weltmeisterschaft 2026 aufgrund von Oberschenkelbeschwerden für Sorgen bei den Fans gesorgt. Dies berichtete die spanische Publikation AS .

Dem Bericht zufolge trainierte der Spieler während der Einheit am 16. Juli individuell abseits der Mannschaft. Es blieb nicht unbemerkt, dass er während des Trainings einen speziellen Verband an seinem linken Oberschenkel trug. Dies löste verschiedene Diskussionen über Yamals Gesundheitszustand aus.

Der bekannte spanische Journalist Alfredo Martínez betonte jedoch, dass die Situation nicht ernst sei und Lamine Yamal bereit sein werde, im entscheidenden WM-Finale auf dem Platz zu stehen.

Bekanntlich treffen Spanien und Argentinien im Finale der Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das entscheidende Spiel beginnt am 19. Juli um 23:55 Uhr Taschkenter Zeit.

Yamal hat bei dieser Weltmeisterschaft 7 Spiele bestritten, 1 Tor erzielt und maßgeblich zum Finaleinzug Spaniens beigetragen.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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