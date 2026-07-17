Roboter vorgestellt, der mit akrobatischen Bewegungen verblüfft (Video)

Das chinesische Unternehmen Booster Robotics, bekannt für seinen populären humanoiden Roboter T1, hat nun eine neue Generation humanoider Roboter mit weiter verbesserten akrobatischen Fähigkeiten vorgestellt.

Es wird berichtet, dass das neue Modell in der Lage ist, komplexe Bewegungen präzise und ohne Gleichgewichtsverlust auszuführen. Der Roboter unterscheidet sich von früheren Versionen durch die erfolgreiche Ausführung von Sprüngen, Laufen und verschiedenen akrobatischen Übungen.

Experten betonen, dass diese Entwicklung einen wichtigen Schritt zur weiteren Förderung der humanoiden Robotertechnologie darstellt und in Zukunft in der Industrie, im Dienstleistungssektor und bei Rettungseinsätzen weit verbreitet sein dürfte.