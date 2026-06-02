8 Personen auf einem Elektromoped in Samarkand in einen Kanal gestürzt

Im Bezirk Pakhtachi in der Region Samarkand kamen 4 Menschen ums Leben, nachdem ein Elektromoped in einen Kanal gestürzt war. Der Vorfall ereignete sich am 31. Mai gegen 20:25 Uhr im Narpay-Kanal, der durch das Gebiet der MFY Ukrach fließt.

Es wurde mitgeteilt, dass der Fahrer des für den Lastentransport vorgesehenen Elektromopeds die Kontrolle verlor. Infolgedessen stürzten die 8 Personen, die sich auf dem Fahrzeug befanden, in den Kanal.

Bevor die Rettungskräfte des Katastrophenschutzministeriums eintrafen, konnten 4 Personen von Anwohnern gerettet werden. Die restlichen 4 Personen wurden während der Suchaktionen tot aus dem Kanal geborgen.

Nach vorläufigen Informationen hatte ein 1984 geborener Bürger seine Ehefrau und 6 minderjährige Kinder auf das Elektromoped geladen, um eine Fahrt zu unternehmen.

Derzeit untersuchen Mitarbeiter der Staatsanwaltschaft des Bezirks Pakhtachi, der Polizei und des Katastrophenschutzministeriums die Ursachen des Vorfalls.