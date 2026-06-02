Erstes interaktives Kindermuseum Usbekistans in Taschkent eröffnet

Großartige Neuigkeiten für die Einwohner und Gäste unserer Hauptstadt, besonders für die Kleinen! Ein einzigartiges historisches Ereignis hat im prächtigen Zentrum für Islamische Zivilisation in Taschkent stattgefunden. Das erste interaktive Kindermuseum unseres Landes, das in enger Zusammenarbeit mit der weltberühmten britischen Organisation „1001 Inventions“ errichtet wurde, hat offiziell seine Türen geöffnet.

Dieser einzigartige Ort ist hauptsächlich für Jungen und Mädchen im Alter von 7 bis 12 Jahren konzipiert. Dort können Kinder komplexe Wissenschaft und unsere reiche Geschichte durch unterhaltsame Spiele spielerisch erlernen, ganz ohne trockene Vorträge.

Die bemerkenswertesten und innovativsten Aspekte des Museums

Jedes Kind, das diesen Ort betritt, fühlt sich wie in einer magischen Welt der Wissenschaft. Im Rahmen des Projekts wurden folgende moderne Möglichkeiten entwickelt:

Virtuelle Treffen und die digitale Welt: Kinder können live mit speziell erstellten digitalen Avataren großer Gelehrter unseres Landes interagieren – dem Fürsten der Medizin Ibn Sina, dem Universalgelehrten Beruni sowie den Meistern der Astronomie Fargʻoniy und Mirzo Ulugʻbek.

VR-Technologien und antike Medizin: Das Museum ist mit modernster Virtual-Reality-Ausrüstung (VR) ausgestattet, insbesondere dem innovativen ICAROS-System das implementiert wurde. Mit dessen Hilfe erforschen Kinder die Geheimnisse und Grundlagen der antiken Medizin im Einklang mit modernen digitalen Lösungen.

Kreative und praktische Aktivitäten: Die Besucher sind nicht nur Zuschauer; sie haben das Glück, digitales Graffiti zu zeichnen, magische Animationen zu bewegen und historische Erfindungen eigenhändig zu testen.

Alles auf internationalem Standard

In diesem Haus sind auch für ausländische Gäste alle Bedingungen erfüllt. Interessante Rundgänge und Exkursionen durch das Museum werden in drei Sprachen angeboten — Usbekisch, Russisch und Englisch auf hohem Niveau durchgeführt.

Das Wichtigste: Eltern müssen sich absolut keine Sorgen um die Sicherheit ihrer Kinder machen. Qualifiziertes Personal, das eine spezielle Ausbildung absolviert hat, ist beauftragt, die sichere Bewegung der Kinder im Museum zu gewährleisten und jede Gruppe aufmerksam zu begleiten.

Wenn Sie Ihren Kindern in den Sommerferien sowohl Wissen als auch unvergessliche Freude schenken möchten, besuchen Sie unbedingt dieses neue interaktive Museum! Verfolgen Sie weiterhin die Neuigkeiten mit uns.