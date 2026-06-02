Starker Wind lässt Heißluftballon abstürzen, Verletzte gemeldet

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Starker Wind lässt Heißluftballon abstürzen, Verletzte gemeldet

In der tadschikischen Stadt Chudschand kam es während einer Festveranstaltung zu einem Zwischenfall. Ein Heißluftballon verlor aufgrund starker Winde die Kontrolle und stürzte auf die Dächer mehrerer Häuser, wobei mehrere Personen verletzt wurden.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall am Abend des 1. Juni in der Nähe des Kamol-Chudschandi-Theaters. Der Ballon war aus Usbekistan für eine Feier zum Internationalen Kindertag mitgebracht worden.

Ersten Informationen zufolge stürzte ein 46-jähriger usbekischer Staatsbürger, der sich im Ballon befand, zu Boden und erlitt verschiedene Verletzungen. Zudem wurde eine 40-jährige Einheimische verletzt, als die Haltekette des Ballons riss.

Quellen zufolge wurden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht und erhalten die notwendige medizinische Versorgung. Die minderjährige Tochter der Frau war ebenfalls vor Ort und erlitt leichte Verletzungen.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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