Betrüger, die Jobs in Korea versprachen, in die Falle getappt

Die Abteilung zur Bekämpfung von Wirtschaftsverbrechen unter der Generalstaatsanwaltschaft und der Compliance-Kontrolldienst der Migrationsagentur haben eine große gemeinsame Operation durchgeführt. Im Zuge operativer Maßnahmen wurden die kriminellen Aktivitäten einer Gruppe aufgedeckt, die Bürger durch das Versprechen, sie nach Südkorea zu schicken, betrogen und deren Gelder veruntreut hatte. Leider haben solche in verschiedenen Regionen der Republik verzeichneten Fälle dazu geführt, dass viele unserer Landsleute betrogen wurden.

Nachfolgend finden Sie detaillierte Informationen zu den in den Regionen unseres Landes festgestellten Betrugsfällen.

Chronik der in den Regionen festgestellten illegalen Fälle

Region Qashqadaryo

In der Oase wurden auf einmal drei große Betrugsnetzwerke zerschlagen:

Im Bezirk Koson: Eine Person namens S.B., Leiter der GmbH „I.A.“, erschlich sich das Vertrauen von 48 leichtgläubigen Bürgern. Er forderte insgesamt 384.000 USD, um sie durch seine Bekannten in hohen Positionen nach Südkorea zu schicken. Er erlangte betrügerisch 28.800 Dollar des vereinbarten Betrags. Infolge der ergriffenen Maßnahmen wurde die Rückgabe von 5 Millionen Soum dieses Geldes verfahrensrechtlich dokumentiert.

In der Stadt Qarshi: Der Bürger S.B. erpresste 21,5 Millionen Soum und 600 USD von zwei Anwohnern, M.P. und J.Sh., unter dem Vorwand, sie zur Arbeit ins Ausland zu schicken.

Im Bezirk Kitob: Personen namens N.R. und R.Q. verschworen sich, um 12.000 Dollar für die Entsendung des Bürgers Yo.O. nach Korea zu verlangen. Sie wurden beim betrügerischen Empfang von 6.600 Dollar des festgelegten Betrags erwischt, und 2 Millionen Soum wurden dem Opfer zurückgegeben.

Region Surxondaryo

Der im Bezirk Sherobod lebende Bürger S.A. suchte ebenfalls nach einem einfachen Weg, Geld zu verdienen. Er erzählte 2 Bürgern, dass er hochrangige Bekannte bei der Migrationsagentur habe, versprach, sie in Südkorea in Arbeit zu vermitteln, und steckte insgesamt 24.000 USD betrügerisch in die eigene Tasche.

Region Navoiy

In dieser Region missbrauchte der Bürger B.N. das Vertrauen von drei Bürgern. Es wurde festgestellt, dass er im Austausch für das Versprechen, sie nach Korea zu schicken, betrügerisch insgesamt 22.200 USD erlangte.

Region Farg‘ona

Auch im Tal wurden zwei große Fälle aufgedeckt:

Im Bezirk Farg‘ona: M.A., der bereits vorbestraft war, und sein Komplize Sh.T. erschlichen sich das Vertrauen von drei Bürgern und versprachen, sie durch ihre Verbindungen bei der Migrationsagentur ins Ausland zu schicken. Sie erlangten betrügerisch 22.000 USD von der 33.000-Dollar-Vereinbarung. Während der operativen Maßnahme wurden 1.200 Dollar dieses Geldes zurückgegeben.

In der Stadt Farg‘ona: Der Bürger M.F. überzeugte 2 Personen, sie für 20.000 USD durch die Agentur nach Korea zu schicken, und erlangte 6.000 Dollar dieses Betrags. Die Rückgabe von 200 Dollar an die Opfer wurde sichergestellt.

Region Buxoro

Während der im Bezirk Jondor durchgeführten Vorermittlungen wurde bekannt, dass der Bürger K.Q. 19.000 USD illegal veruntreut hatte, indem er drei Bürgern versprach, Arbeit in Südkorea zu finden. 2 Millionen Soum dieses Geldes wurden dem Eigentümer verfahrensrechtlich zurückgegeben.

Region Namangan

Im Bezirk Chortoq: Eine Person namens X.Sh. erlangte betrügerisch 19.000 USD von Bürgern namens M.D. und A.D. im Austausch dafür, sie durch Bekannte in der Agentur nach Korea zu schicken und ihnen zu helfen, die notwendigen Prüfungen erfolgreich zu bestehen.

Im Bezirk Uchqo‘rg‘on: Der Bürger B.K. erschlich sich das Vertrauen von N.M. und erlangte betrügerisch 9.000 USD unter dem Vorwand, ihn zur Arbeit ins Ausland zu schicken.