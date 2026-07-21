Anthropic erzielt historischen Vergleich über 1,5 Milliarden Dollar mit Autoren

Anthropic, eines der führenden Unternehmen im Bereich der KI, hat einen großen Rechtsstreit wegen Urheberrechtsverletzungen beigelegt. Ein US-Bundesrichter hat offiziell einen Vergleich in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar zwischen dem Unternehmen und einer Gruppe von Verlagen und Autoren genehmigt. Dies gilt als die höchste Entschädigungszahlung in der Geschichte des US-Urheberrechts. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Laut Reuters unterzeichnete die Richterin am US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien, Araceli Martinez-Olguin, am Montag den Vergleich. In diesem Fall wurde Anthropic beschuldigt, Millionen von Büchern illegal heruntergeladen und gespeichert zu haben, um seine KI-Modelle zu trainieren. Das Unternehmen zahlt nun eine Entschädigung von etwa 3.000 Dollar pro Werk.

Urheberrecht und die Frage der "fairen Nutzung"

Dieser Rechtsstreit wurde zu einem Wendepunkt für die KI-Industrie. Richter William Alsup (der den Fall zuvor leitete und nun im Ruhestand ist) stellte fest, dass das Training von KI-Modellen mit urheberrechtlich geschützten Texten unter das Prinzip der "fairen Nutzung" (fair use) fällt. Diese Entscheidung wird als großer Sieg für Technologiegiganten gewertet.

Die Methode von Anthropic zur Beschaffung der Bücher wurde jedoch als rechtswidrig eingestuft. Es stellte sich heraus, dass das Unternehmen zum Aufbau seiner Bibliothek nicht nur gekaufte Bücher verwendete, sondern auch Materialien, die von Piratenseiten wie Library Genesis und Pirate Library Mirror heruntergeladen wurden. Der Richter bewertete genau dieses Vorgehen als illegal, und das Unternehmen entschied sich für einen Vergleich mit den Klägern, um hohe Geldstrafen zu vermeiden.

Folgen für die Branche und laufende Klagen

Obwohl der Fall Anthropic abgeschlossen ist, bedeutet dies keine endgültige rechtliche Lösung für die gesamte KI-Branche. Da sich das Unternehmen für einen Vergleich entschied, erreichte der Fall nicht die Berufungsinstanz und wurde nicht zu einem bindenden Präzedenzfall für andere Gerichte. Das bedeutet, dass andere Richter in ähnlichen Fällen zu anderen Ergebnissen kommen könnten.

Derzeit laufen eine Reihe von Klagen gegen große Unternehmen wegen Urheberrechtsverletzungen:

OpenAI und Microsoft werden beschuldigt, Medienmaterialien für das Training von ChatGPT-Modellen verwendet zu haben;

Google wurde kürzlich mit einer neuen Sammelklage bezüglich seiner Gemini-Plattform konfrontiert;

Meta und Midjourney werden wegen der illegalen Aneignung von Bildern und Texten verklagt.

Solche internationalen Gerichtsentscheidungen sind auch für Nutzer und Content-Ersteller in Usbekistan von Bedeutung. Die Verschärfung des Schutzes geistigen Eigentums auf globaler Ebene könnte sich in Zukunft direkt auf die Preise und Nutzungsbedingungen von KI-Diensten auswirken. Die 1,5 Milliarden Dollar, die Anthropic zahlt, sollen schätzungsweise 500.000 Werke abdecken.