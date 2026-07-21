Werbevolumen im Max Messenger in einem Jahr um über das 1300-fache gestiegen

Das Segment der öffentlichen Kanäle des Max Messengers hat im ersten Jahr seines Bestehens beispiellose Wachstumsraten gezeigt. Wie die Agentur TASS unter Berufung auf Daten des Analysedienstes MaxStat berichtet, ist die Anzahl der Werbebeiträge auf der Plattform in nur einem Jahr um mehr als das 1300-fache gestiegen. Dieser Indikator bestätigt, dass sich der Messenger nicht nur zu einem Kommunikationsmittel, sondern auch zu einer bedeutenden Geschäfts- und Marketingplattform entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Analysen zufolge wurden bis Mitte Juli 2026 mehr als 327,3 Tausend Werbepublikationen mit obligatorischer Kennung im Max-Netzwerk verzeichnet. Zum Vergleich: Ende September 2025 lag die Zahl solcher Beiträge bei nur 245. Allein in der ersten Julihälfte dieses Jahres wurden von Nutzern 31,3 Tausend neue Werbenachrichten veröffentlicht.

Expansion des Ökosystems öffentlicher Kanäle

Neben dem Werbevolumen wächst auch das Ökosystem der öffentlichen Kanäle innerhalb des Messengers rasant. In weniger als einem Jahr stieg die Anzahl der Kanäle um das 45-fache, von 6,7 Tausend auf 301,8 Tausend. Dieses Wachstum zeugt vom steigenden Interesse der Nutzer an der Erstellung und Popularisierung von Inhalten.

Auch die Reichweite des Publikums zeigt eine beeindruckende Dynamik. Die Anzahl der Abonnenten öffentlicher Kanäle auf der Max-Plattform ist um fast das 40-fache gestiegen und übersteigt 279 Millionen. Die Gesamtzahl der veröffentlichten Nachrichten beläuft sich auf 47 Millionen, was 127-mal mehr ist als zu Beginn des Beobachtungszeitraums.

Strukturelle Veränderungen auf dem Werbemarkt

Der Werbemarkt innerhalb der Plattform hat sich nicht nur quantitativ, sondern auch qualitativ verändert. Während im Herbst 2025 über 80 % der Werbeintegrationen auf kleine Kanäle mit bis zu tausend Abonnenten entfielen, ist deren Anteil inzwischen auf 29 % gesunken.

Heute liegt der Fokus der Werbetreibenden hauptsächlich auf mittelgroßen Kanälen. Kanäle mit einer Zielgruppe von 1 Tausend bis 20 Tausend sind zu den Haupttreibern des Marktes geworden. Innerhalb eines Jahres stieg ihr Anteil am gesamten Werbevolumen von 18 % auf fast 60 %. Dies bedeutet, dass sich das Segment der professionellen Blogger und des Mittelstands auf der Max-Plattform festigt.

Dieser Trend ist auch für Nutzer in Usbekistan von Bedeutung, da der Markt für Marketing und digitale Werbung über Messenger zu den am schnellsten wachsenden Sektoren in unserer Region zählt. Ein solch starkes Wachstum auf der Max-Plattform könnte in Zukunft ein ernsthaftes Wettbewerbsumfeld für andere globale Messenger und soziale Netzwerke schaffen.