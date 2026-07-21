Huthis kündigen Seeblockade gegen Schiffe aus Saudi-Arabien an

Die Ansar-Allah-Bewegung im Jemen Saudi-Arabien gab die Verhängung einer Seeblockade gegen dessen Schiffe bekannt. Der Sprecher der Bewegung, Yahya Saria, erklärte, dass die Entscheidung mit dem Zeitpunkt der Veröffentlichung der Erklärung in Kraft getreten sei.

Die Huthis bezeichnen diesen Schritt als Reaktion auf die Handlungen Riads. Die UN äußerten ihre Besorgnis, dass neue Drohungen die Lage in der Region weiter verschärfen könnten.

Formel „Blockade gegen Blockade“ verkündet

Yahya Saria teilte auf seinem Telegram-Kanal mit, dass ein Verbot für Schiffe aus Saudi-Arabien eingeführt werde.

„Die jemenitischen Streitkräfte kündigen gemäß der Formel ‚Blockade gegen Blockade‘ ein Verbot für saudische Schiffe an. Die Entscheidung tritt ab dem Moment dieser Erklärung in Kraft“, sagte er.

In der Erklärung wurden keine detaillierten Informationen über das genaue geografische Gebiet der Blockade, die betroffenen Schiffstypen oder die geplante Umsetzung gegeben.

Daher ist derzeit unklar, wie stark sich die Erklärung der Huthis in der Praxis auf den Schiffsverkehr auswirken wird.

Huthis drohen mit harter Reaktion

Die Ansar-Allah-Bewegung betonte, dass sie sich das Recht vorbehalte, auf jegliche Handlungen Saudi-Arabiens zu reagieren.

„Die Streitkräfte sind auf jede Entwicklung vorbereitet. Wir werden auf jede Dummheit Saudi-Arabiens hart reagieren“, heißt es in der Erklärung.

Diese Worte haben die Sorge verstärkt, dass der Konflikt zwischen beiden Seiten erneut eskalieren könnte. Bisher gibt es keine Informationen darüber, wie die saudischen Behörden auf die Erklärung der Huthis reagiert haben.

UN besorgt über neue Drohungen

Die Vereinten Nationen reagierten auf die Erklärung der Huthis und teilten mit, dass sie die Situation genau beobachten.

UN-Sprecher Stéphane Dujarric sagte:

„Wir haben die Berichte gesehen und sind zutiefst besorgt über die neuen Drohungen der Huthis gegen Saudi-Arabien.“

Die Sorge der UN beruht auf den möglichen Auswirkungen militärischer Konfrontationen auf Seewege, die Handelsschifffahrt und die regionale Sicherheit.

Schiffsverkehr könnte erneut gefährdet sein

Sollte das angekündigte Verbot gegen saudische Schiffe in die Praxis umgesetzt werden, könnte dies den Druck auf die Sicherheit im Roten Meer und den angrenzenden Gebieten erhöhen.

Jeder Angriff auf See oder die Behinderung des Schiffsverkehrs könnte auch internationale Handelsrouten beeinträchtigen. Daher werden die nächsten Schritte der Huthis und die mögliche Reaktion Riads im Fokus der internationalen Gemeinschaft stehen.

Die praktischen Mechanismen der angekündigten Seeblockade wurden noch nicht offengelegt. Die scharfe Erklärung selbst deutet jedoch darauf hin, dass eine neue gefährliche Phase in den Beziehungen zwischen dem Jemen und Saudi-Arabien beginnen könnte.