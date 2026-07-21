Gedankengesteuerte Roboter in China vorgestellt

·29·Technologie
Gedankengesteuerte Roboter in China vorgestellt

Das chinesische Unternehmen BrainCo hat einen revolutionären Schritt in der Robotik vollzogen und eine neue Plattform vorgestellt, die es ermöglicht, Maschinen durch menschliche Gedanken zu steuern. Das auf der World Artificial Intelligence Conference (WAIC) in Shanghai präsentierte System zielt darauf ab, die Barrieren zwischen dem menschlichen Gehirn und der Technologie zu überwinden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das System mit dem Namen Brain-Controlled Robot AI Platform funktioniert über ein spezielles EEG-Headset. Der Benutzer muss keine Tasten drücken, keine Sprachbefehle geben oder körperliche Bewegungen ausführen; es reicht aus, eine bestimmte Absicht im Kopf zu formen. Der Roboter empfängt diese Gedanken sofort und führt die entsprechende Aktion aus.

Laut ixbt.com besteht der Arbeitsprozess des Systems aus drei Hauptphasen. Zunächst liest das Elektroenzephalographie-Headset die Gehirnsignale. Dann analysiert eine KI diese Signale, um die Absicht des Menschen zu bestimmen (z. B. "Objekt greifen"). In der letzten Phase wird diese Absicht in einen digitalen Befehl umgewandelt, den der Roboter versteht.

Geschwindigkeit und vielfältige Möglichkeiten

Experten von BrainCo betonen, dass vom Senden der Gehirnsignale bis zur Bewegung des Roboters weniger als 200 Millisekunden vergehen. Während der Ausstellung demonstrierte ein Roboterarm erfolgreich komplexe Aufgaben wie das Greifen eines Glases und das Anheben eines Apfels durch menschliche Gedanken.

Ein einzigartiger Aspekt der neuen Plattform ist ihre Kompatibilität mit verschiedenen Robotertypen. Dazu gehören:

  • Humanoide Roboter;
  • Industrielle Manipulatoren;
  • Vierbeinige Roboterhunde.
Diese Eigenschaft ermöglicht es bestehenden Robotik-Laboren, die neue Technologie zu implementieren, ohne spezielle Zusatzgeräte entwickeln zu müssen. Das Unternehmen zeigte auch ein Datenerfassungssystem für das Training von "embodied AI" – KI-Modellen, die in der physischen Welt agieren.

BrainCo arbeitet seit 2015 an Gehirn-Computer-Schnittstellen (BCI). Zuvor war das Unternehmen für medizinische Rehabilitationstechnologien wie Prothesen bekannt, die durch Nerven- und Muskelsignale gesteuert werden. Nun wird diese Erfahrung auf den Bereich der Robotik übertragen, was in Zukunft neue Horizonte sowohl für Menschen mit Behinderungen als auch für hochpräzise industrielle Arbeiten eröffnet.

BrainCoRobotikKünstliche IntelligenzBCITechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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