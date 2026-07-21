Walker erwartet Sensation: Knockt Guskow Ankalaew aus?

Der aus Usbekistan stammende UFC-Kämpfer Bogdan Guskow steigt am 25. Juli in Abu Dhabi gegen den Russen Magomed Ankalaewin den Oktagon. Vor dem Kampf gab Guskows Trainingspartner Waldo Cortes-Acosta eine überraschende Prognose ab und erklärte, dass der usbekische Sportler seinen Gegner in der zweiten Runde ausknocken werde.

Walker glaubt, dass ein Sieg über Ankalaew Guskow näher an einen Titelkampf bringen und ihn zum ersten UFC-Champion in der Geschichte Usbekistans machen könnte.

„Das wird eine große Sensation“

Waldo Cortes-Acosta, der regelmäßig mit Bogdan Guskow trainiert, bewertete die Chancen des usbekischen Kämpfers sehr hoch.

„Bogdan ist ein sehr talentierter und extrem starker Kämpfer. Ich trainiere jeden Tag mit ihm, daher weiß ich genau, wozu er fähig ist. Ich bin überzeugt, dass er Ankalaew bereits in der zweiten Runde ausknockt“, sagte Walker.

Er betonte, dass ein Sieg Guskows eine der größten Sensationen in der Division wäre, da viele ein solches Ergebnis nicht erwarten.

„Er kann UFC-Champion werden und der erste UFC-Champion in der Geschichte Usbekistans sein. Ich glaube daran“, fügte der Kämpfer hinzu.

Was sagen die Zahlen?

Laut der vor dem Kampf veröffentlichten Statistik verfügt Ankalaew über mehr Erfahrung und eine stärkere Takedown-Verteidigung. Guskow führt jedoch bei der Schlagfrequenz und der Anzahl der Knockouts.

Magomed Ankalaew:

Bilanz — 21 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden und 1 wertungsloser Kampf;

Alter — 34;

Größe — 190,5 cm;

Reichweite — 190,5 cm;

Knockouts — 11;

Submissions — 0;

Takedown-Verteidigung — 87 Prozent;

Schläge pro Minute — 3,65;

Schlaggenauigkeit — 52 Prozent.

Bogdan Guskow:

Bilanz — 18 Siege, 3 Niederlagen und 1 Unentschieden;

Alter — 33;

Größe — 190,5 cm;

Reichweite — 193,04 cm;

Knockouts — 15;

Submissions — 3;

Takedown-Verteidigung — 57 Prozent;

Schläge pro Minute — 4,57;

Schlaggenauigkeit — 55 Prozent.

Die Statistik zeigt, dass Guskow mehr Schläge landet und bei der Genauigkeit leicht im Vorteil ist. Ankalaew wirkt jedoch bei der Takedown-Verteidigung und im kontrollierten Kampf deutlich souveräner.

Guskows Hauptwaffe — harte Schläge

Der usbekische Sportler hat 15 seiner 18 Siege durch Knockout errungen. Dies unterstreicht, wie gefährlich sein Standkampf ist.

Guskows Reichweite ist zudem fast 2,5 Zentimeter länger als die von Ankalaew. Wenn er die Distanz richtig hält und im Schlagabtausch dominiert, könnte das von Walker vorhergesagte Knockout-Szenario eintreten.

Ankalaew verfügt jedoch über große Erfahrung in bedeutenden Kämpfen und weiß genau, wie er die Stärken seiner Gegner neutralisieren kann. Daher ist Guskows Hauptaufgabe, zu verhindern, dass der Kampf unter die Kontrolle seines Gegners gerät.

Eine historische Chance für das usbekische MMA

Ein Sieg Guskows über einen hochkarätigen Gegner wie Ankalaew könnte ihn in den Kreis der Top-Anwärter im Halbschwergewicht der UFC katapultieren.

Der Kampf findet am 25. Juli 2026 in der Etihad Arena in Abu Dhabi statt. Im Oktagon treffen Erfahrung und Ringer-Fähigkeiten auf Knockout-Power und hohe Schlagaktivität.

Waldo Cortes-Acosta sagt zuversichtlich einen Knockout in der zweiten Runde voraus. Die große Frage ist nun: Kann Bogdan Guskow diese mutige Prognose im Oktagon bestätigen?