KI-Führungskräfte der Donald Trump-Regierung treten nacheinander zurück

Chris Fall, Leiter des Artificial Intelligence Safety Institute (CAISI), das für die Regulierung und Standardisierung von KI-Technologien in der neuen Donald Trump-Regierung zuständig ist, hat sein Amt niedergelegt. Dieser Rücktritt erfolgt in einer Zeit beschleunigter Personalwechsel in einem strategisch wichtigen Bereich. Fall war nur drei Monate auf diesem Posten tätig. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Obwohl die Gründe für den Abgang von Chris Fall noch nicht offiziell bekannt gegeben wurden, ist dies nicht der erste Verlust in der CAISI-Führung. Sein Vorgänger, Collin Burns, war nur eine Woche im Amt und wurde im April entlassen. Berichten zufolge führte Burns' frühere Tätigkeit bei Anthropic und die Spannungen der Trump-Regierung mit diesem Unternehmen zu seinem Ausscheiden. Noch früher hatte David Sacks, der für KI und Kryptowährungen zuständige Beamte im Weißen Haus, seinen Posten im März verlassen.

Die Rolle von CAISI und interne Konflikte

CAISI ist dem National Institute of Standards and Technology (NIST) angegliedert und befasst sich mit der Entwicklung technischer Standards und Testmethoden für KI-Modelle sowie der Bewertung von Cybersicherheitsrisiken. In letzter Zeit ist jedoch ein gewisser Bedeutungsverlust des Zentrums zu beobachten. Insbesondere wurde CAISI in dem vom Weißen Haus unterzeichneten neuen Cybersicherheitsprogramm namens „Gold Eagle“ nicht als Hauptakteur aufgeführt.

Gleichzeitig hat ein Exportkontrollstreit zwischen dem US-Handelsministerium und Anthropic über die Mythos- und Fable-Modelle die Lage verkompliziert. Obwohl das Ministerium das Verbot später aufhob, warf der Vorfall viele Fragen zur staatlichen Kontrolle von KI auf. Demis Hassabis, Leiter von Google DeepMind, fordert die Schaffung einer unabhängigen, von der Industrie geleiteten Stelle zur Regulierung des Sektors.

Technologischer Wettbewerb mit China und zukünftige Risiken

Der Rücktritt von Chris Fall fiel mit der Ankündigung einer neuen Version des Kimi-Modells zusammen, das vom chinesischen Moonshot-Labor entwickelt wurde. Dieses Modell hat gezeigt, dass es mit führenden westlichen Entwicklungen konkurrieren kann. Die Trump-Regierung prüft derzeit ein Verbot chinesischer Open-Weight-Modelle. Experten wie David Sacks betonen, dass solche Beschränkungen nicht zu einer protektionistischen Strategie zum Schutz der US-Labore werden sollten.

Derzeit liegen nur wenige Informationen über die Aktivitäten von CAISI und die Bewertung von Large Language Models (LLM) vor. Trotz mehrfacher Anfragen von TechCrunch schweigen das US-Handelsministerium und das NIST dazu. Es bleibt unklar, wie sich diese Instabilität im KI-Bereich auf die Position der USA im globalen Technologiewettlauf auswirken wird.