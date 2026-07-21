Lenovo stellt das erschwingliche und leistungsstarke Lecoo Pro14 Notebook vor: Oculink und 32 GB RAM

·23·Technologie
Lenovo stellt das erschwingliche und leistungsstarke Lecoo Pro14 Notebook vor: Oculink und 32 GB RAM

Lenovo hat beschlossen, einen neuen Standard für das Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Technologiemarkt zu setzen. Das neue Lecoo Pro14 Modell des Unternehmens zieht viel Aufmerksamkeit auf sich, da es hohe Leistung und Erweiterungsmöglichkeiten in einem kompakten Gehäuse bietet. Dieses Gerät ist nicht nur für tägliche Aufgaben, sondern auch für professionelle Arbeiten und Gaming konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist das Hauptmerkmal des neuen Notebooks die Ausstattung mit Oculink- und USB4-Anschlüssen, die den Anschluss externer Grafikkarten ermöglichen. Normalerweise waren solche Schnittstellen nur bei teuren Premium-Notebooks zu finden, doch Lenovo hat diese Funktionalität in ein erschwingliches Gerät für etwa 680 Dollar integriert.

Technische Spezifikationen und Leistung

Auch bei der Hardware ist das Lecoo Pro14 großzügig ausgestattet. Das Gerät basiert auf einem Ryzen 7 H 255 Prozessor (eigentlich ein umbenannter Ryzen 7 8745H). Um schnelles Arbeiten bei modernen Anwendungen und Multitasking zu gewährleisten, ist das Notebook mit 32 GB RAM und einer 1 TB SSD ausgestattet. In einer Zeit steigender Speicherpreise ist eine solche RAM-Kapazität in diesem Preissegment eine Seltenheit.

Auch beim Display wurden keine Kompromisse gemacht. Das Notebook ist mit einem 14-Zoll-Bildschirm mit 1800p-Auflösung und Unterstützung für eine 120 Hz Bildwiederholrate ausgestattet. Die Helligkeit von 400 cd/m² garantiert ein klares Bild unter verschiedenen Lichtverhältnissen, was Grafikdesignern und Content-Erstellern zusätzlichen Komfort bietet.

Portabilität und Energieeffizienz

Das Gerät wiegt nur 1,5 kg und ist 17,9 mm dick. Dennoch ist es den Ingenieuren gelungen, einen recht großen 80 Wh Akku unterzubringen. Dies sorgt dafür, dass das Notebook lange mit einer Ladung betrieben werden kann. Zudem unterstützt das Gerät Schnellladetechnologie.

Die Schnittstellenauswahl ist ebenfalls umfangreich: Das Notebook verfügt über drei USB 3.2 Anschlüsse, HDMI, USB4, USB-C 3 und sogar einen RJ45-Netzwerkanschluss. Für die Sicherheit ist ein Fingerabdruckscanner integriert. Obwohl das Notebook derzeit für den Binnenmarkt bestimmt ist, wird erwartet, dass seine Funktionen den Wettbewerb auf dem Weltmarkt deutlich verschärfen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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