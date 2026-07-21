Elon Musks xAI stellt Grok KI für Excel vor

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Elon Musks xAI stellt Grok KI für Excel vor

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen xAI hat die Integration seines neuesten Modells Grok 4.5 in Microsoft Excel-Tabellen angekündigt. Diese Neuerung verändert die Datenverarbeitung grundlegend und ermöglicht es, komplexe Berechnungen über einfache Textbefehle durchzuführen. Anstatt Formeln zu schreiben, können Benutzer dem KI-System nun Anweisungen in natürlicher Sprache geben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Grok für Excel hilft nicht nur bei einfachen Berechnungen, sondern auch bei tiefgreifenden Finanzanalysen und der Untersuchung von Marktdaten. Das System kann automatisch komplexe Formeln erstellen, verschiedene Geschäftsszenarien modellieren und auf Basis der eingegebenen Daten sofort Schlussfolgerungen ziehen. Dies bietet eine enorme Erleichterung für Wirtschaftswissenschaftler und Analysten, die mit großen Datenmengen arbeiten.

Ein neues Niveau der Datenanalyse

Die Einzigartigkeit der neuen Funktion besteht darin, dass sie auf Benutzeranfrage die Gründe für Umsatzsteigerungen erklären, durchschnittliche Verkaufskennzahlen nach Regionen berechnen und innerhalb von Sekunden visuelle Diagramme erstellen kann. Grok versteht die Aufgabe des Benutzers, ändert die Daten in der Tabelle eigenständig und liefert das gewünschte Ergebnis.

Laut ixbt.com wird erwartet, dass diese Integration ein ernsthafter Konkurrent für das Copilot-System von Microsoft wird. Die Fähigkeiten des Modells Grok 4.5 könnten die Effizienz bei der Arbeit in Excel verzehnfachen, da es menschliche Fehler minimiert und schwierige mathematische Operationen automatisiert.

Grok unterscheidet sich von anderen KI-Systemen, insbesondere vom Modell ChatGPT, in mehreren Punkten. Es hat Zugriff auf Echtzeitdaten aus dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter), was es ihm ermöglicht, die neuesten Nachrichten und Trends zu analysieren. Zudem ist Grok für seinen einzigartigen Sinn für Humor und weniger zensierte Antworten bekannt.

Auch für Benutzer und Vertreter lokaler Unternehmen kann dieses Tool sehr nützlich sein. Bei der Erstellung von Finanzberichten, der Analyse von Lagerbeständen oder der Verfolgung der Verkaufsdynamik bietet Grok die Möglichkeit, erheblich Zeit zu sparen. Derzeit wird diese Funktion schrittweise für xAI-Abonnenten eingeführt.

  • Automatische Erstellung komplexer Finanzmodelle;
  • Erstellung von Diagrammen und Grafiken per Textbefehl;
  • Schnelle statistische Analyse nach Regionen und Zeiträumen;
  • Prognose von Geschäftsentwicklungsszenarien.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass diese von xAI vorgestellte Lösung die Kultur der Arbeit mit traditionellen Tabellenkalkulationen auf eine neue Stufe hebt. Die tiefe Integration von KI in alltägliche Bürosoftware wird zweifellos die Anforderungen an berufliche Fähigkeiten in der Zukunft verändern.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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