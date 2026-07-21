Die spanische Nationalmannschaft gewann das Finale der Weltmeisterschaft 2026 durch einen 1:0-Sieg gegen Argentinien. Das entscheidende Tor in der Verlängerung erzielte Ferran Torres — genau wie Barcelona-Legende Andres Iniesta, der im WM-Finale 2010 das Siegtor für sein Land erzielte.

Nach Abschluss des Turniers wurden interessante Statistiken über die teilnehmenden Vereine und ihre Vertreter bekannt. Zamin.uz präsentiert Details dazu, welche Klubspieler bei der WM 2026 die meisten Tore erzielten und wer die meisten Vertreter im Finale stellte.

22 Tore durch Real Madrid-Spieler!

Der Start in dieses Turnier verlief für Real Madrid etwas holprig. Nachdem die „Königlichen“ die La Liga-Meisterschaft zum zweiten Mal in Folge an Barcelona verloren hatten, gelang es ihnen erstmals in der Geschichte nicht, einen eigenen Spieler in den Kader der spanischen Nationalmannschaft zu berufen (der Transfer von Marc Cucurella wurde erst während des Turniers vollzogen).

Dennoch wurden die Real Madrid-Spieler, die andere Nationalmannschaften vertraten, zu den torgefährlichsten Klubvertretern der WM 2026. Insgesamt erzielten sie 22 Tore gegen ihre Gegner:

Kylian Mbappé (Frankreich): 10 Tore und sein zweiter Goldener Schuh;

Jude Bellingham (England): 7 Tore;

Vinícius Júnior (Brasilien): 4 Tore;

Arda Güler (Türkei): 1 Tor.

Die torgefährlichsten Vereine der WM 2026 (Top-5)

Die Bilanz von Real Madrid in der Torschützenliste ist umso beeindruckender, da nur ein einziger Spieler des Vereins — Marc Cucurella — das Finale erreichte.

Platz Verein Anzahl der Tore 1 Real Madrid 22 2 Paris Saint-Germain 15 3 Arsenal 13 4 Bayern München 12 5 Inter Miami und Manchester United je 8

Hegemonie im Finale: Nicht Barcelona, sondern Atlético führt!

Beim Finalspiel am Sonntag in New Jersey war Barcelona mit 8 Spielern vertreten (alle im Kader der spanischen Nationalmannschaft). Doch die Katalanen mussten sich einem anderen Madrider Team als Verein mit den meisten Vertretern geschlagen geben.