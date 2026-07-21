Japanische Unternehmen stellen spezielle Kühlkabine für Menschen vor

·37·Technologie
Japanische Unternehmen stellen spezielle Kühlkabine für Menschen vor

Die japanischen Unternehmen SDRS und Trusco Nakayama haben eine ungewöhnliche Methode zur Bekämpfung extremer Hitze vorgeschlagen. Das von Ingenieuren entwickelte Gerät namens Do Hiemon Box ähnelt äußerlich einem großen Kühlschrank oder einem Verkaufsautomaten, ist jedoch nicht für Lebensmittel, sondern für die schnelle Abkühlung des menschlichen Körpers konzipiert. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Im Inneren dieser innovativen Kabine wird eine konstante Temperatur von etwa 15 °C aufrechterhalten. Sobald der Benutzer auf einem speziellen Sitz im Inneren Platz nimmt, wird ein starker Luftstrom von etwa 5 °C auf Kopf, Nacken, Schultern und Rücken gerichtet. Laut Ixbt.com reduziert ein solches System das Risiko eines Hitzschlags erheblich.

Die Entwickler betonen, dass ein spürbarer Kühleffekt bereits fünf Minuten nach Betreten der Kabine eintritt. Eine zehnminütige Sitzung hilft, die Körpertemperatur zu normalisieren und Symptome einer Überhitzung vollständig zu beseitigen. Dies ist besonders wichtig für Mitarbeiter, die im Freien oder in heißen Werkshallen arbeiten.

Sicherheit und Energieeffizienz

Die Do Hiemon Box verfügt über drei Kühlmodi und ist zum Schutz der Gesundheit des Benutzers mit einer automatischen Abschaltfunktion ausgestattet. Das Gerät stoppt nach 20 Minuten von selbst, was eine Unterkühlung des Körpers verhindert. Für die Aufstellung des Geräts sind keine speziellen Montagearbeiten erforderlich.

Technisch gesehen ist das Gerät sehr effizient konzipiert. Es verbraucht halb so viel Strom wie herkömmliche mobile Klimageräte. Zudem ist die Kabine mit Rädern ausgestattet, sodass sie problemlos an jeden Ort bewegt werden kann. Dies macht sie praktisch für den vorübergehenden Einsatz an verschiedenen Standorten.

Die Neuentwicklung wird für den Einsatz an folgenden Orten empfohlen:

  • Baustellen und Industriefabriken;
  • Große Lagerhallen und Logistikzentren;
  • Freiflächen für öffentliche Veranstaltungen;
  • Schulen und Einkaufszentren.

Diese Erfindung entstand vor dem Hintergrund der in den letzten Jahren in Japan beobachteten Rekordhitze. Die Lufttemperaturen im Land steigen häufig auf über 40 °C, was zu einer Zunahme von Hitzschlägen in der Bevölkerung führt. Auch unter den Bedingungen in Usbekistan könnten solche Technologien während der sommerlichen Hitzewellen sehr nützlich sein, um Arbeiter im Bau- und Agrarsektor zu schützen.

Derzeit planen japanische Unternehmen, diese Geräte an große Konzerne zu liefern. In Zukunft könnten Kabinen wie die Do Hiemon Box in öffentlichen Räumen so verbreitet sein wie Geldautomaten oder Getränkeautomaten.

JapanTechnologieDo Hiemon BoxInnovationGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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