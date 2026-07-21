Samsung und KRISO entwickeln ein riesiges atomgetriebenes Containerschiff

Das südkoreanische Unternehmen Samsung Heavy Industries und das Korea Research Institute of Ships and Ocean Engineering (KRISO) haben ein revolutionäres Projekt im Bereich der Seeschifffahrt vorgestellt. Experten haben das Konzept eines Schiffes der nächsten Generation entwickelt, das mit zwei kleinen modularen Reaktoren (SMR) ausgestattet ist und eine Kapazität von 15.000 Containern bietet. Dieses Projekt hat bereits die grundsätzliche Genehmigung (AIP) des American Bureau of Shipping (ABS) erhalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com setzt das Schiff auf die Technologie von Flüssigsalzreaktoren (MSR) anstelle von herkömmlichen Dieselmotoren. Im Gegensatz zu herkömmlichen Druckwasserreaktoren arbeiten diese Anlagentypen bei niedrigem Druck, was das Unfallrisiko im System erheblich senkt und das Sicherheitsniveau erhöht. Am wichtigsten ist, dass solche Reaktoren das Schiff über viele Jahre ohne Auftanken mit Energie versorgen können.

Technologischer Vorsprung und Sicherheitsmaßnahmen

Eine der komplexesten Aufgaben für die Ingenieure bestand darin, den stabilen Betrieb der Atomanlage unter wechselnden Lastbedingungen zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurden die Reaktoren mit einem speziellen Energiespeichersystem (ESS) kombiniert. Wenn einer der Reaktoren die Leistung drosselt oder für Wartungsarbeiten abgeschaltet wird, gleichen die Batterien und der zweite Reaktor automatisch die fehlende Energie aus.

Die Nutzung eines nuklearen Antriebs hat auch die Konstruktion des Schiffes grundlegend verändert. Das Fehlen riesiger Treibstofftanks und Schornsteine hat Platz für zusätzliche Container geschaffen. Der Reaktorbereich ist im zentralen Teil des Rumpfes untergebracht – dieser Punkt ist weniger vibrationsanfällig und bei einer seitlichen Kollision am besten geschützt. Die Wohnbereiche der Besatzung wurden aus Sicherheitsgründen in den Bug des Schiffes verlegt, so weit wie möglich von den Reaktoren entfernt.

Die Zukunft des umweltfreundlichen Transports

Durch hydrodynamische Tests, die von KRISO-Experten durchgeführt wurden, wurde eine spezielle Form für das Schiff ausgewählt. Diese Form ermöglicht es dem Containerschiff, auch bei widrigen Wetterbedingungen mit einer Geschwindigkeit von 25 Knoten (ca. 45 km/h) zu fahren. An dem Projekt arbeiten mehrere Organisationen zusammen, darunter das Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), das den Schiffsreaktor entwickelt hat.

Das bisher erhaltene Zertifikat ist keine Baugenehmigung, sondern ein Dokument, das die Übereinstimmung des Projekts mit den Sicherheitsanforderungen bestätigt. In der nächsten Phase werden die detaillierte Planung und die endgültige Zertifizierung durchgeführt. Sollte dieses Projekt erfolgreich abgeschlossen werden, wird es eine neue Ära einläuten, die dazu dient, den Kohlendioxidausstoß in der Weltschifffahrt drastisch zu reduzieren.

Für Länder wie Usbekistan, die keinen direkten Zugang zum Meer haben, aber an internationale Handelsrouten angebunden sind, sind solche Technologien in Zukunft wichtig, um Logistikkosten zu senken und globale Lieferketten zu stabilisieren.