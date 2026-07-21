Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen weiteren wichtigen Schritt bei der Optimierung des Starship-Projekts gemacht, das als das leistungsstärkste Raketensystem der Welt gilt. Auf dem Gelände von Massey's Outpost am Starbase-Testgelände in Texas wurden die vollständigen kryogenen Betankungstests des Super Heavy Booster 21 erfolgreich abgeschlossen. Dieser Prozess ist eine entscheidende Phase, um die Funktionsfähigkeit der Rakete bei extrem niedrigen Temperaturen zu überprüfen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen von ixbt.com war der Raketenkörper während des Tests mit einer dicken Frostschicht bedeckt, was auf die extreme Kälte in den Treibstofftanks hindeutet. Mit diesem Test analysierten die Ingenieure die Dichtigkeit des Systems, die Funktion der Treibstoffventile und die Widerstandsfähigkeit der Konstruktion gegenüber kryogenen Belastungen. Zuvor hatten SpaceX-Spezialisten zwei Versuche mit Teilbetankungen unternommen; dieser vollständige Test bestätigte nun die Flugbereitschaft des Systems.

Fangstrategie mittels Mechazilla

Der Booster 21 ist für den 14. integrierten Flug des Starship-Systems vorgesehen. Eines der Hauptziele von SpaceX ist die Perfektionierung der wiederverwendbaren Raketentechnologie. Dem Plan zufolge soll der Super Heavy Booster bei seiner Rückkehr zur Erde in der Luft mit den mechanischen „Greifarmen“ des speziellen Serviceturms, bekannt als Mechazilla, aufgefangen werden.

Das endgültige Szenario für den 14. Flug hängt jedoch von den Ergebnissen des 13. Fluges ab, der für den 24. Juli dieses Jahres geplant ist. Sollte die nächste Mission erfolgreich verlaufen, erhalten die SpaceX-Ingenieure die Erlaubnis, noch komplexere Manöver mit dem Booster 21 durchzuführen. Solche Tests dienen nicht nur der Identifizierung technischer Mängel, sondern auch der Schaffung von Sicherheitsgarantien für künftige Missionen zum Mars und zum Mond.

Das Starship-Projekt bleibt das derzeit ambitionierteste Programm der Raumfahrtindustrie. Der erfolgreiche Test des Super Heavy Booster 21 steht voll und ganz im Einklang mit der Strategie von SpaceX, die Flugfrequenz zu erhöhen und die Kosten für die Wiederaufbereitung der Raketen zu senken. Experten betonen, dass jeder neue Booster weiterentwickelt und robuster als sein Vorgänger konstruiert wird.

Nach den kryogenen Tests steht in der nächsten Phase die statische Zündung der Triebwerke des Booster 21 an. Dieser Prozess ist eine der letzten ernsthaften Überprüfungen vor dem Abheben der Rakete und demonstriert die Leistung und Stabilität der Raptor-Triebwerke in der Praxis. Auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan ist dieser technologische Wettlauf von Interesse, da Starship in Zukunft das globale Internet und interplanetare Transportsysteme grundlegend verändern könnte.