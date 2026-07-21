Obwohl die argentinische Nationalmannschaft im Finale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Spanien verlor und Vize-Weltmeister wurde, überraschte Präsident Javier Milei alle mit einer unerwarteten Entscheidung. Auf seiner X-Seite (ehemals Twitter) kündigte er an, einen Feiertag im Land auszurufen, um die Leistung der Mannschaft zu würdigen.

Zamin.uz Diese Erklärung des argentinischen Präsidenten gibt Aufschluss über seine Einschätzung der Mannschaftsleistung und den Fußball-Aberglauben, der ihn vom Besuch des Finales abhielt.

Javier Mileis unerwarteter Beitrag auf X

In einem Beitrag, den viele für eine Nachricht nach einem Titelgewinn hielten, schrieb der argentinische Präsident:

„Unter Berücksichtigung der Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Feier der Leistung der argentinischen Nationalmannschaft und in Abhängigkeit von der Entscheidung der Spieler und des Trainerstabs, einen Feiertag abzuhalten, teile ich der Öffentlichkeit mit, dass dieser Tag zum Feiertag erklärt wird.“

Warum ging der Präsident nicht zum Finale? (Argentinischer Fußball-Aberglaube)

Milei verfolgte das entscheidende Spiel im MetLife Stadium in New Jersey nicht von der Ehrentribüne aus. Er hatte zuvor erklärt, das Finale vom offiziellen Amtssitz des argentinischen Präsidenten aus zu verfolgen.

Dahinter steckt ein alter, tief verwurzelter Fußball-Aberglaube in Argentinien:

Genauigkeit und Gewohnheiten: Es wird geglaubt, dass alle Spiele der Nationalmannschaft von einem bestimmten Ort aus und im Kreis bestimmter Personen geschaut werden müssen, da sich sonst das Glück abwenden könnte.

Auf den Spuren des Vorgängers: Mit diesem Schritt folgte Milei dem Beispiel des ehemaligen Präsidenten Alberto Fernández, der das Finale 2022 in Katar, bei dem Argentinien seinen dritten Weltmeistertitel gewann, ebenfalls nicht besuchte.

Die größte Angst: Die größte Angst eines jeden Amtsträgers in Argentinien ist es, als „Unglücksbringer“ für die Mannschaft abgestempelt zu werden.

„Wenn sich die Emotionen beruhigt haben, wird der Wert dieser Leistung erkannt werden“

Trotz der Niederlage betonte Milei Radio Mitre in einer Erklärung gegenüber dem Radio (sein Interview wurde auch von TyC Sports berichtet), dass Lionel Scaloni und seine Schützlinge eine wichtige Lektion hinterlassen haben.

Der Präsident betonte: