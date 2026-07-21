Aggressiver Hund im Aufzug löst Debatte in sozialen Medien aus

Ein Vorfall in einem Hochhaus in Mumbai, Indien, hat in den sozialen Medien für hitzige Diskussionen gesorgt. Das verbreitete Video zeigt einen Bewohner, der in eine unerwartete Situation geriet, nachdem er seinen Hund mit in den Aufzug genommen hatte.

Wie im Video zu sehen ist, versuchte der Hund sofort nach dem Betreten des Aufzugs, Menschen anzugreifen. Obwohl der Besitzer versuchte, das Tier zu beruhigen und unter Kontrolle zu bringen, hielt das aggressive Verhalten eine Weile an. Die Fahrgäste im Aufzug versuchten verängstigt, den Aufzug zu verlassen.

Nach der Verbreitung der Aufnahmen äußerten viele Nutzer scharfe Kritik an der Verantwortung des Hundebesitzers. Einige betonen die Notwendigkeit strenger Maßnahmen gegen Besitzer in solchen Fällen, während andere fordern, das Mitführen großer Hunde in öffentlichen Bereichen, insbesondere in Aufzügen, ohne Sicherheitsvorkehrungen zu beschränken.

Bisher liegen keine Informationen über eine offizielle Stellungnahme zu dem Vorfall oder darüber vor, ob Maßnahmen gegen den Hundebesitzer ergriffen wurden.