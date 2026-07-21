SpaceX errichtet den weltweit höchsten Mechazilla-Turm am Cape Canaveral

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat die letzte Phase beim Bau eines riesigen Serviceturms für Starship, die größte Rakete der Menschheitsgeschichte, erreicht. Das achte Modul des als Mechazilla bekannten Turms wurde erfolgreich am Startkomplex SLC-37A in Cape Canaveral, Florida, installiert. Diese Konstruktion dient nicht nur dem Raketenstart, sondern verfügt auch über die Funktion, die Rakete in der Luft aufzufangen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Informationen der Raumfahrtexpertin Julia Bergeron hat der Turm mittlerweile fast seine geplante Höhe erreicht. Die Gesamthöhe des Mechazilla-Turms beträgt 140 Meter. Dieses gewaltige Bauwerk tauchte erstmals am Weltraumbahnhof Starbase in Texas auf, wo es derzeit zwei solcher Anlagen gibt. Der neue Turm in Florida ist der nächste Schritt des Unternehmens zur Erweiterung seiner Fluggeografie.

Die Hauptaufgabe des Mechazilla-Turms besteht darin, das Starship-System mithilfe spezieller robotischer „Arme“ zu montieren. Zudem ermöglicht er es, den Super Heavy-Booster und das Starship-Raumschiff bei ihrer Rückkehr zur Erde direkt aus der Luft aufzufangen. Diese Technologie ist entscheidend, um Raketen zu vollständig wiederverwendbaren Systemen zu machen.

Bauarbeiten mit dem leistungsstärksten Kran der Welt

Für die Umsetzung dieses komplexen Ingenieurprojekts wurde der weltweit stärkste Raupenkran, der in Deutschland hergestellte Liebherr LR 13000, eingesetzt. Dieser Kran verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 3.000 Tonnen und hebt die schweren Turmmodule präzise auf eine Höhe von über 100 Metern. Derzeit sind acht von neun Modulen installiert.

Die Experten bereiten sich nun auf die Installation des letzten, neunten Moduls vor. Dieser obere Teil umfasst das Kronenblock- und Windensystem, das die Hebeausrüstung des Turms vollständig einsatzbereit macht. Nach Abschluss der Bauarbeiten soll die Anlage technischen Tests unterzogen werden.

Der Komplex SLC-37A entsteht an der Stelle einer historischen Startrampe. SpaceX hat dieses Gebiet umfassend umgebaut, um den spezifischen Anforderungen des Starship-Systems gerecht zu werden. Neben Starbase in Texas wird dieser Komplex der zweite Hauptstandort für den Start von überschweren Raketen.

Den Plänen des Unternehmens zufolge könnten die ersten Starship-Flüge von Cape Canaveral Anfang 2027 stattfinden. Die Inbetriebnahme der zweiten Startrampe wird es SpaceX ermöglichen, die Missionsfrequenz deutlich zu erhöhen und die Last auf zwei Weltraumbahnhöfe zu verteilen. Dies ist ein wichtiges Glied in Elon Musks globaler Strategie zur Eroberung des Mars und zur Erschließung des Mondes.