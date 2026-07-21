Tottenham und Napoli verhandeln über Torwarttausch

Der englische Premier-League-Klub Tottenham und der italienische Verein Napoli könnten in der Sommer-Transferperiode einen überraschenden Deal abschließen. Die Parteien erwägen ernsthaft einen Tausch ihrer Torhüter. Im Rahmen dieser Vereinbarung soll Guglielmo Vicario nach Italien zurückkehren, während der serbische Torhüter Vanja Milinkovic-Savic zum Londoner Klub wechseln könnte. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Nach der Ernennung von Massimiliano Allegri zum Cheftrainer bei Napoli haben sich die taktische Ausrichtung und die Kaderplanung des Teams grundlegend geändert. Der neue Trainer plant, auf Alex Meret im Tor zu setzen, was die Zukunft von Milinkovic-Savic, der letztes Jahr für 22 Millionen Euro verpflichtet wurde, in Frage stellt. Laut Goal.com hat genau diese Situation die Verhandlungen mit Tottenham ausgelöst.

Taktische Änderungen und neue Projekte

In der vergangenen Saison kämpfte Tottenham in der Premier League um den Klassenerhalt und belegte den 17. Tabellenplatz. Nun hat der Londoner Klub unter der Leitung von Roberto De Zerbi ein neues Projekt gestartet und arbeitet aktiv an der Verstärkung des Kaders. Obwohl Guglielmo Vicario als Stammtorhüter gilt, halten sich die Transfergerüchte um ihn schon seit geraumer Zeit hartnäckig.

Nach Informationen von Rai möchte die Führung von Napoli durch die Verpflichtung von Vicario die Defensive stärken. Vicario hat insgesamt 117 Spiele für Tottenham absolviert und dabei 29 Mal die Null gehalten. Zudem spielte er in der letzten Saison eine wichtige Rolle beim Erfolg des Teams in der Europa League.

Für Milinkovic-Savic könnte ein Wechsel zum Londoner Klub ein neues Kapitel in seiner Karriere bedeuten. Der serbische Schlussmann, der als passend für den Stil von Roberto De Zerbi angesehen wird, bringt alle körperlichen Voraussetzungen mit, um sich im englischen Fußball zu behaupten. Sollte dieser Tausch vollzogen werden, hätten beide Vereine ihre Torwartprobleme mit einem Schlag gelöst.

Die Verhandlungen zwischen den Klubs laufen derzeit, und in den kommenden Tagen wird mit einer Klärung der Situation gerechnet. Dieser Transfer könnte nicht nur das Schicksal der beiden Torhüter, sondern auch die allgemeine Strategie der Teams für die kommende Saison bestimmen. Tottenham bleibt einer der aktivsten Klubs auf dem Transfermarkt, und solche unerwarteten Schritte stehen im Fokus der Fans.