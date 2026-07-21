Seltenes Klimaphänomen im Atlantischen Ozean: Unerwartete Veränderungen des Weltwetters

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Seltenes Klimaphänomen im Atlantischen Ozean: Unerwartete Veränderungen des Weltwetters

Während sich im Pazifischen Ozean ein extrem starkes El-Niño-Ereignis formiert, verzeichnen Meteorologen im tropischen Teil des Atlantiks eine seltene Klimaanomalie – die Atlantik-Niña. Dieses Phänomen, das mit einem ungewöhnlichen Abfall der Wassertemperaturen im östlichen äquatorialen Teil des Ozeans verbunden ist, wurde in den letzten 40 Jahren nur 5 Mal beobachtet und dürfte erhebliche Auswirkungen auf das globale Wettersystem haben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die Atlantik-Niña sollte nicht mit der bekannten La-Niña im Pazifik verwechselt werden. Obwohl beide Phänomene mit der Abkühlung des Wassers zusammenhängen, treten sie in verschiedenen Ozeanen und innerhalb unterschiedlicher Klimazyklen auf. Nach Angaben der US-amerikanischen National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) wird dies offiziell als der sechste seltenste Fall des aktuellen Jahrzehnts bestätigt, wenn die Oberflächentemperatur im Atlantik zwei aufeinanderfolgende Saisons lang mindestens 0,5 Grad unter dem Normalwert liegt.

Wechselwirkung zweier verschiedener Anomalien

Derzeit zeigen die Karten der NOAA gleichzeitig zwei gegensätzliche Szenarien: einen warmen El-Niño-Strom in der Nähe der südamerikanischen Küste und eine kalte Atlantik-Niña-Region vor der südöstlichen Küste Afrikas. Andrej Flis, Experte beim Portal Severe Weather Europe, betont, dass diese beiden Systeme zwar unterschiedlicher Natur sind, aber ähnliche Auswirkungen auf atmosphärische Prozesse haben.

Insbesondere verringern beide Systeme die Wahrscheinlichkeit für die Bildung starker Hurrikane im Atlantik. Während El-Niño die vertikale Windscherung verstärkt und verhindert, dass sich Gewittersysteme zu großen Zyklonen entwickeln, begrenzt die Atlantik-Niña aufgrund des kalten Ozeanwassers den Aufstieg von Wärme und Feuchtigkeit in die Atmosphäre. Dies erschwert den Konvektionsprozess und verhindert eine Verstärkung der Stürme.

Rückgang in der Hurrikansaison

Statistiken zufolge ist die Anzahl der tropischen Zyklone während der Atlantik-Niña-Phase fast 50 Prozent geringer als während der umgekehrten Warmphase – der Atlantik-Niño. Die Hurrikansaison 2026 entwickelt sich bisher deutlich schwächer als erwartet. Während sich beispielsweise bis Mitte Juli normalerweise zwei benannte Stürme bilden sollten, wurde in diesem Jahr bisher nur der Tropensturm "Arthur" registriert.

Derzeit beobachtet das US National Hurricane Center (NHC) zwei Gebiete, in denen sich neue Zyklone bilden könnten, die Wahrscheinlichkeit einer Verstärkung wird jedoch als sehr gering (10-20 Prozent) eingeschätzt. Im Pazifik ist die Situation völlig anders: Warmes Wasser unter dem Einfluss von El-Niño schafft Bedingungen für eine aktive Sturmbildung; insbesondere bewegt sich der Tropensturm "Elida" derzeit westwärts, weit weg vom Festland.

Obwohl die Kombination aus El-Niño und Atlantik-Niña das Risiko schwerer Hurrikane für die US-Küste verringert, raten Experten zur Vorsicht. Denn der Höhepunkt der klimatischen Aktivität im Ozean liegt normalerweise im August, und die Situation kann sich jederzeit ändern. Für kontinentale Regionen wie Usbekistan stellen solche Ozeananomalien zwar keine direkte Gefahr dar, sie verändern jedoch die Bewegung globaler Luftmassen und beeinflussen langfristige Niederschlags- und Temperaturprognosen.

KlimaOzeanEl-NiñoMeteorologieNatur
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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