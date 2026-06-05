Einreichung von Unterlagen an Universitäten beginnt am 5. Juni

Vom 5. bis 25. Juni können Bewerber ihre Unterlagen für die Zulassung zu Hochschulen über die Plattform my.uzbmb.uz einreichen.

In der aktuellen Registrierungsphase wählen die Bewerber nur das Fächerpaket für die Aufnahmeprüfungen aus.

Die Auswahl einer bestimmten Universität und eines Studienfachs erfolgt in der zweiten Phase. Dieser Prozess beginnt nach Abschluss der Prüfungen.