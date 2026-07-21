Der chinesische Luftfahrtkonzern COMAC hat einen weiteren Schritt unternommen, um die Hegemonie der USA und Europas auf dem globalen Markt für Zivilluftfahrt zu beenden. Auf der Farnborough Air Show gab das Unternehmen offiziell bekannt, dass das Projekt für seine neueste Entwicklung, das Langstrecken-Großraumflugzeug COMAC C929, planmäßig in einer aktiven Phase voranschreitet. Es wird erwartet, dass dieses Flugzeug auf dem Weltmarkt zu einem Hauptkonkurrenten für Giganten wie die Boeing 787-9 Dreamliner und die Airbus A330neo wird. Dies berichtet Ixbt.com .

Das COMAC C929-Projekt ist ein wichtiger Teil der Strategie Chinas, seine Luftfahrtindustrie in die Unabhängigkeit zu führen. Der für etwa 290 Passagiere ausgelegte Liner wird in der Lage sein, interkontinentale Flüge durchzuführen. Experten sind der Meinung, dass der Erfolg der C929 nicht nur für den chinesischen Binnenmarkt, sondern auch für internationale Fluggesellschaften eine neue und kostengünstigere Alternative bieten wird.

Eine neue Hierarchie auf dem Luftfahrtmarkt

Auf der Farnborough-Messe beschränkte sich COMAC nicht nur auf die C929. Das Unternehmen präsentierte seine gesamte Zivilluftfahrtlinie, dazu gehören:

C909 — ein Regionalflugzeug mit 90 Sitzen (ehemals ARJ21), das bereits an über zehn Kunden ausgeliefert wurde;

— ein Regionalflugzeug mit 90 Sitzen (ehemals ARJ21), das bereits an über zehn Kunden ausgeliefert wurde; C919 — ein Schmalrumpfflugzeug mit 190 Sitzen, das als Konkurrent zur Boeing 737- und Airbus A320-Familie gilt;

— ein Schmalrumpfflugzeug mit 190 Sitzen, das als Konkurrent zur Boeing 737- und Airbus A320-Familie gilt; C929 — ein Langstrecken-Großraum-Flaggschiffprojekt.

Laut ixbt.com ist das Modell C909 nicht nur für den Passagiertransport, sondern auch für spezielle Aufgaben angepasst. Der Hersteller hat Modifikationen wie medizinische Rettungsflüge, Brandbekämpfung, Frachttransport, Business-Jet und Luftkommandoposten für Notfälle vorgestellt. Dies zeigt die Vielseitigkeit chinesischer Flugzeuge.

Erfolgreicher Betrieb und Aussichten

Derzeit wird das Modell C919 erfolgreich von Chinas größten Fluggesellschaften – China Eastern, Air China und China Southern – eingesetzt. Nach Angaben des Ministeriums für Industrie und Informationstechnik Chinas wurden bis heute 41 C919-Flugzeuge in Betrieb genommen. Diese Zahlen zeugen vom wachsenden Vertrauen in chinesische Technik.

Diese Nachrichten sind auch für Usbekistan und die zentralasiatische Region von Bedeutung. Das Aufkommen erschwinglicher und moderner Flugzeuge könnte in Zukunft neue Möglichkeiten für regionale Fluggesellschaften zur Flottenerneuerung eröffnen. Derzeit werden C909-Modelle in südostasiatischen Ländern aktiv genutzt, was das hohe Exportpotenzial der chinesischen Luftfahrt bestätigt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Erfolg des COMAC C929-Projekts das jahrzehntelange Duopol zwischen Boeing und Airbus aufbrechen könnte. Durch die Einführung moderner Technologien legen chinesische Ingenieure den Schwerpunkt auf Kraftstoffeffizienz und Passagierkomfort.