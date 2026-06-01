Oybek und Nigoras Tochter Aliyaxon wird 2

Foto: Instagram

Die Sänger Oybek und Nigora gaben auf ihren Instagram-Seiten bekannt, dass ihre Tochter Aliyaxon 2 Jahre alt geworden ist. Nigora teilte auf ihrer Seite ein Video mit Aufnahmen aus dem Fotoshooting zum ersten Geburtstag von Aliyaxon, um diese freudige Nachricht mit ihren Followern zu teilen.

Unter dem Beitrag schrieb sie folgende herzliche Worte:

„Heute ist der Geburtstag unserer jüngsten Tochter Aliyaxon. Nicht wir haben Gott um dieses Mädchen gebeten, sondern ihr – unsere betenden Großmütter und Mütter. Deshalb sage ich nicht umsonst ‚meine durch Gebete erbetene Tochter‘.

Als Mutter, die nach drei Kindern ziemlich erschöpft war und nicht an ein weiteres Kind dachte, öffneten unsere Großmütter und Mütter ihre Hände zum Gebet und sagten: ‚Alles ist paarweise besser – ihr habt zwei Söhne, jetzt braucht ihr noch eine Tochter‘, und beteten für uns.

Inschallah möge meine Tochter mindestens so glücklich sein wie wir und zu einem Mädchen mit schönem Charakter, Glauben und Gewissen heranwachsen, das solche Gebete erhält. Danke an alle für die Glückwünsche!“

In den Kommentaren gratulieren die Follower dem kleinen Mädchen herzlich und senden ihr viele gute Wünsche.

Zur Information: Die Sänger haben derzeit 4 Kinder. Sie haben zwei Söhne und zwei Töchter, und Aliyaxon ist das vierte und jüngste Kind.