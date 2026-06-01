Doppelte Freude im Hause von Davron Kabulov

Im Hause des bekannten Bloggers und Moderators Davron Kabulov halten die freudigen Tage an. Der Künstler feierte gemeinsam mit seinen Angehörigen den Geburtstag seiner Mutter sowie seinen 10. Hochzeitstag.

In den in den sozialen Medien verbreiteten Aufnahmen sind eine festliche Atmosphäre, herzliche Glückwünsche und die versammelte Familie zu sehen. Besonders die Tatsache, dass dieses Datum für Davron Kabulov eine doppelte Bedeutung hat, erregte die Aufmerksamkeit der Fans.