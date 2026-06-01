Dua Lipa und Callum Turner haben offiziell geheiratet

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Dua Lipa und Callum Turner haben offiziell geheiratet

Eines der stilvollsten Paare des Showbusiness, Pop-Queen Dua Lipa und der britische Schauspieler Callum Turner, haben am 31. Mai in London heimlich geheiratet. Das Paar verzichtete auf Pomp und zog es vor, nur im engsten Kreis von Freunden und Familie zu heiraten.

Dua Lipa verzichtete auf ein traditionelles Brautkleid. Sie überraschte Modekritiker, indem sie in einem maßgeschneiderten Rockkostüm von Schiaparelli Haute Couture erschien, das von Daniel Roseberry entworfen wurde. Abgerundet wurde der Look durch einen breitkrempigen Hut von Stephen Jones, weiße Handschuhe und Schuhe von Stephen Jones.

Zeugen berichteten, dass dies nur der offizielle Teil war. Das Paar wird in der ersten Juniwoche eine dreitägige prunkvolle Hochzeitsfeier im prestigeträchtigen Komplex Villa Igiea im italienischen Palermo abhalten.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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