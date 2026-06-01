Unerwartetes Duett vor dem Präsidenten: Ozodbek, Otabek und Jenisbek stimmen ein Lied an

·3.1K·Kultur
Unerwartetes Duett vor dem Präsidenten: Ozodbek, Otabek und Jenisbek stimmen ein Lied an
Die herzlichen Momente mit den bekannten Vertretern der usbekischen Popmusik, Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mutalxo‘jayev und Jenisbek Piyazov, stoßen in den sozialen Medien auf großes Interesse.
Es wurde bekannt, dass die Künstler bei einer Veranstaltung in Anwesenheit des Präsidenten spontan und ohne Vorbereitung ein Lied sangen. Der unerwartete musikalische Auftritt sorgte bei den Anwesenden für gute Stimmung.
Wie in den Videoclips zu sehen ist, sangen die berühmten Sänger nationale Lieder live und verliehen der Veranstaltung eine besondere Note. Besonders ihr gemeinsamer Auftritt wurde von den Teilnehmern herzlich aufgenommen.
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fan, der Sevinch Mominovas Hand küsste, wird in sozialen Medien zum GesprächsthemaHeute, 08:34Zukhra Soliyeva: Ich bitte meinen Lieblingskünstler selbst um TicketsHeute, 05:33„Zumrad und Qimmat“ in einer Bühnenadaption präsentiertHeute, 22:03Guli Asalxo‘jayeva wird zum dritten Mal GroßmutterHeute, 21:32Zarina Yuldosheva und Durdona Qurbanova: Die wahre Beziehung hinter den KulissenHeute, 21:12Schauspielerin Zarina Yuldosheva steht an ihrem Geburtstag mit ihrem einzigartigen Look im Mittelpunkt!Heute, 20:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Kultur nachrichten

Yulduz Usmonova verrät offen, was für eine alte Frau sie mit 80 sein wird
Ozoda Nursaidova explodiert mit „To‘ylar muborak“ – das Musikvideo wird in kurzer Zeit populär (Video)
Bräutigam steckt Kaniza Geld zu: Video sorgt für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Shahzoda überrascht Fans mit einem Auftritt auf dem Laufsteg mit ihrer Schwiegertochter
Unerwartete Situation beim Ummon-Konzert in Fergana
Wie viel verdient Fotima Nazarova, bekannt durch ihre Rolle als „Sohiba“, auf Instagram?
Wortkünstler Avaz Oxun zieht bei Ozoda Nursaidovas Konzert mit Gesang die Aufmerksamkeit der Fans auf sich
Rano Shodieva zeigte die Unterwasserwelt in China