Unerwartetes Duett vor dem Präsidenten: Ozodbek, Otabek und Jenisbek stimmen ein Lied an

Die herzlichen Momente mit den bekannten Vertretern der usbekischen Popmusik, Ozodbek Nazarbekov, Otabek Mutalxo‘jayev und Jenisbek Piyazov, stoßen in den sozialen Medien auf großes Interesse.

Es wurde bekannt, dass die Künstler bei einer Veranstaltung in Anwesenheit des Präsidenten spontan und ohne Vorbereitung ein Lied sangen. Der unerwartete musikalische Auftritt sorgte bei den Anwesenden für gute Stimmung.

Wie in den Videoclips zu sehen ist, sangen die berühmten Sänger nationale Lieder live und verliehen der Veranstaltung eine besondere Note. Besonders ihr gemeinsamer Auftritt wurde von den Teilnehmern herzlich aufgenommen.