Rayhon wird voraussichtlich bald ihren neuen Song präsentieren

Rayhon Ganiyeva teilte auf ihrer Instagram-Seite neue kreative Neuigkeiten mit ihren Fans. Die Sängerin kündigte an, dass sie bald ein neues Lied vorstellen wird.

Der neue Titel trägt den Namen „No stress“ und soll am 5. Juni Premiere feiern. Der Name deutet darauf hin, dass das Lied eine leichte und positive Stimmung haben wird, die ihrem modernen Stil entspricht.

Die Fans haben diese Nachricht mit großem Interesse aufgenommen und hinterlassen Kommentare in den sozialen Medien. Viele drücken ihre Vorfreude auf Rayhons neuen Stil und ihren kreativen Ansatz aus.