Zukhra Soliyeva: Ich bitte meinen Lieblingskünstler selbst um Tickets

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Zukhra Soliyeva: Ich bitte meinen Lieblingskünstler selbst um Tickets

Die Schauspielerin Zukhra Soliyeva war zu Gast in der Sendung „24/7 Podcast“ und sprach offen über Beziehungen im Showbusiness und ihre Erfahrungen beim Besuch von Konzerten.

Ihrer Aussage nach scheut sie sich nicht, selbst Kontakt aufzunehmen und nach Tickets zu fragen, um Konzerte einiger ihrer Lieblingskünstler und -gruppen zu besuchen, selbst wenn sie nicht eingeladen wurde.

„Wenn Vertreter des Showbusiness Hochzeiten oder Konzerte veranstalten, laden sie oft berühmte Stars ein, aber manchmal laden sie mich nicht ein. Zum Beispiel möchte ich zu Konzerten der Gruppen ‚Design‘ und ‚Million‘ gehen, aber sie laden mich nicht ein. Das kränkt mich nicht“, sagt die Schauspielerin.

Sie hob auch besonders hervor, dass Künstler wie Farhod Saidov, Bunyod Saidov und Dilmurod Sultanov sie persönlich einladen.

Laut der Schauspielerin meldet sie sich ungezwungen selbst und sagt: „Ich komme zu Ihrem Konzert“, wenn sie von einem Konzert eines Künstlers erfährt, den sie mag.

„Ich mochte G‘aybulla Tursunovs Lieder sehr, als er gerade erst anfing. Er gab innerhalb kurzer Zeit ein Konzert. Ich wartete darauf, dass sie mich einladen, aber das passierte nicht. Dann schrieb ich ihm selbst, und er rief sofort an und sagte, er würde mir ein Ticket geben. Ich ging hin und hatte viel Spaß. Für mich war das ein echtes Konzert“, schloss die Schauspielerin.

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Charos
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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