Der Weltfußball steht vor großen Veränderungen und neuen Regeln! Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft 2026, auf die sich die Fans des Fußballs freuen, führt die FIFA ernsthafte und unerwartete Neuerungen im Schiedsrichterwesen ein. Die legendäre Schiedsrichter-Persönlichkeit und derzeitige Leiter der FIFA-Schiedsrichterkommission, Pierluigi Collina, hat die neuen Regeln bekannt gegeben, die bei der kommenden WM in Kraft treten werden.

Ab sofort wird absichtlichem Zeitspiel oder geheimen «Time-outs» während des Spiels ein Riegel vorgeschoben! Bleiben Sie dran, wir informieren Sie ausführlich über die neuen Einschränkungen für Spieler, das Verbot von Besprechungen mit Trainern und die erweiterten, strengen Befugnisse des VAR-Systems!

Die Ära der «Time-outs» auf dem Spielfeld ist vorbei!

Pierluigi Collina, Leiter der FIFA-Schiedsrichterkommission, betonte, dass es den Spielern gemäß der neuen Regelung strengstens untersagt ist, während der medizinischen Behandlung des Torwarts zur Ersatzbank zu laufen, um dort taktische Absprachen mit den Trainern zu treffen.

Der legendäre Schiedsrichter begründete die wahren Gründe für diese Einschränkung wie folgt:

Pierluigi Collinas Meinung: «Wir haben ein spezielles Seminar mit den Cheftrainern aller 48 WM-Teilnehmer abgehalten und sie vor dem proaktiven Vorgehen der Schiedsrichter in der neuen Saison gewarnt. Es stimmt, ein Torwart kann sich verletzen, aber das gibt den anderen Spielern nicht das Recht, das Spielfeld zu verlassen und eigene Pläne mit den Trainern zu schmieden. Es ist ein sehr seltsamer Anblick, wenn nur der Schiedsrichter, der Arzt und der Torwart auf dem Platz bleiben, während alle anderen zur Seitenlinie rennen. Das ist absolut falsch und wird nicht toleriert».

Neue und weitreichende Befugnisse für das VAR-System

Darüber hinaus werden die Befugnisse des Video-Assistenten (VAR) beim kommenden Turnier erheblich ausgeweitet. Das System wird nun nicht nur das laufende Spiel, sondern auch versteckte Fouls, die begangen werden, bevor der Ball wieder ins Spiel gebracht wird, genau überwachen.

Das Funktionsprinzip des aktualisierten VAR-Systems wird in der folgenden Tabelle anhand eines einfachen Beispiels erläutert:

Situation Wie war es früher? Wie wird es ab der WM 2026 sein? Foul im Strafraum vor einem Eckball Die Schiedsrichter beachteten diese Situation nicht, da der Ball nicht im Spiel war. Der VAR greift ein. Die Szene wird detailliert überprüft, und bei einem Foul kann der Eckball annulliert oder die Situation komplett wiederholt werden.

Diese revolutionären Änderungen dienen dazu, Fußballspiele fairer, intensiver und attraktiver zu gestalten. Diese Regeln werden zweifellos einige der «gerissenen» Pläne der Trainer zunichtemachen.

Was meinen Sie, liebe Fußballfans, werden diese neuen Regeln unter der Führung von Collina den Reiz des Fußballs noch weiter steigern?

Verfolgen Sie mit uns den Weltfußball, Schiedsrichter-Geheimnisse und die aktuellsten, aufregendsten Nachrichten von der Weltmeisterschaft, liebe Fußballfans!