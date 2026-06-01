Rodri enthüllt das Hauptziel Spaniens für die WM 2026

Vor dem Start der kommenden Weltmeisterschaft ist die interne Atmosphäre und die Planung der Top-Teams und ihrer Anführer für die Fans von großem Interesse. Kürzlich sprach Rodri, der erfahrene Mittelfeldspieler der spanischen Nationalmannschaft und von Manchester City, ausführlich mit der Presse über seine Erwartungen an das nächste Turnier und die Pläne seines Teams.

Dem erfahrenen Spieler zufolge spielen die verschiedenen Lobeshymnen und der Status als "Favorit" vor dem Wettbewerb auf dem Platz keine Rolle:

«Es spielt keine große Rolle, ob man vor Turnierbeginn als Favorit gilt oder nicht auf dieser Liste steht. Alles hängt davon ab, wie man sich auf dem Platz bewegt, wenn das Spiel läuft. Wir wurden zum Beispiel bei der Euro 2024 nicht als Hauptanwärter genannt, aber am Ende haben wir den Titel gewonnen. Der Grund dafür war, dass wir uns nicht mit überflüssigen Spekulationen beschäftigt haben».

Rodri verhehlte auch nicht, dass das neue Format der Weltmeisterschaft den Spielern große Kraft und Willensstärke abverlangen wird:

«Zweifellos wird diese Weltmeisterschaft die schwierigste der Geschichte sein. Denn die Teilnehmerzahl ist gestiegen und es gibt eine zusätzliche Play-off-Runde. Unter solchen Bedingungen wird die richtige Verteilung der körperlichen Verfassung und der Belastung der Spieler zum entscheidenden Faktor. Wir müssen unsere Bestform erreichen, bevor die wichtigsten Spiele anstehen».

Der spanische Star ging auch darauf ein, dass er in seiner Freizeit gerne Gegner analysiert und wie er das Klima innerhalb der Mannschaft prägt:

«Ich liebe es, die Spiele anderer Nationalmannschaften zu beobachten, ihr aktuelles Niveau einzuschätzen und zu analysieren, welche Überraschungen die kommenden Partien für uns bereithalten. Im K.-o.-System, in dem Niederlagen nicht verziehen werden, ist es am wichtigsten, die sich bietenden Chancen effizient zu nutzen. Ich versuche, diese goldene Regel auch meinen Teamkollegen zu vermitteln. Denn wir wollen erneut in der Praxis beweisen, dass wir die stärkste Mannschaft der Welt sind. Unser einziges Ziel ist der Sieg».

Die berühmte AS Zeitung präsentierte diese spannenden Gedanken des Spielers der breiten Öffentlichkeit.