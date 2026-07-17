Tuchels Entscheidung schockiert englische Spieler

Nach der 1:2-Niederlage der englischen Nationalmannschaft im Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 gegen Argentinien kam Unmut innerhalb der Mannschaft auf. Die Spieler konnten die taktischen Entscheidungen von Cheftrainer Thomas Tuchel nach der Führung nicht nachvollziehen.

Laut Informationen von The Telegraph waren einige Spieler der Meinung, dass England den Angriff hätte fortsetzen müssen, als Argentinien am anfälligsten war.

Tuchel stärkte die Defensive, nachdem England in Führung gegangen war

Mitte der zweiten Halbzeit erzielte Anthony Gordon den Führungstreffer für England.

Doch danach brachte Tuchel drei Verteidiger und änderte die Spielweise der Mannschaft. England überließ dem Gegner die Initiative und konzentrierte sich darauf, das Ergebnis zu verwalten.

Argentinien erzielte spät im Spiel zwei Tore und drehte die Partie zu seinen Gunsten — 2:1.

Stürmer blieben auf der Bank

Quellen zufolge hatten die englischen Spieler das Gefühl, dass Argentinien nach Gordons Tor mental und taktisch angeschlagen war.

Sie dachten, man könne den Gegner durch die Einwechslung schneller Spieler bei Kontern bestrafen. Auf der Bank saßen mehrere Spieler, die diese Aufgabe hätten übernehmen können:

Bukayo Saka;

Ollie Watkins;

Noni Madueke.

Doch Tuchel brachte in dieser Situation keinen von ihnen.

Verspätete Wechsel warfen ebenfalls Fragen auf

Selbst nachdem Argentinien in Führung gegangen war, vollzog Tuchel nicht sofort offensive Wechsel.

Marcus Rashford und Ivan Toney wurden erst vier Minuten nach dem zweiten Gegentor eingewechselt. Diese Entscheidung überraschte einige Spieler und das Umfeld der Mannschaft.

„Niemand konnte verstehen, was da passierte“, sagte eine Quelle aus dem Umfeld der Mannschaft.

War die Auswechslung von Rice entscheidend?

Auch Tuchels Entscheidung, Declan Rice vom Platz zu nehmen, stieß auf Kritik.

Einige sind der Meinung, dass anstelle eines Verteidigers ein anderer Mittelfeldspieler hätte eingewechselt werden sollen, um das Gleichgewicht im Zentrum zu halten.

Der Argentinier Enzo Fernández erzielte den Siegtreffer aus einem Bereich, der normalerweise von Rice oder einem anderen defensiven Mittelfeldspieler hätte kontrolliert werden müssen.

„Tuchel wurde gerade wegen seiner Fähigkeit verpflichtet, das Team in K.o.-Spielen zu führen, aber diesmal hat er einen Fehler gemacht“, so eine weitere Quelle.

Der englische Verband unterstützt Tuchel

Trotz der schmerzhaften Halbfinal-Niederlage und der Diskussionen um die taktischen Entscheidungen bleibt Thomas Tuchel vorerst im Amt.

Es wird betont, dass FA-Geschäftsführer Mark Bullingham den Trainer weiterhin unterstützt.

Dennoch könnten diese Entscheidungen im entscheidenden WM-Spiel weitere Fragen zur Zukunft von Tuchel bei der englischen Nationalmannschaft aufwerfen.