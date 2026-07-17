Kylian Mbappe, der beste Torschütze in der Geschichte der französischen Nationalmannschaft, trägt die Kapitänsbinde zu Recht. Obwohl die Ansicht existiert, dass ein Kapitän nicht immer der beste Spieler des Teams sein muss, nimmt Mbappe diese Verantwortung durch seine Führungsqualitäten und Aktionen auf dem Platz voll wahr. In einem Interview mit Goal.com teilte der ehemalige Spieler Jeremie Aliadiere seine Gedanken zu diesem Thema. Wie von Goal.com berichtet.

Der 27-jährige Stürmer, der derzeit für Real Madrid spielt, gehört nicht zu der Kategorie von Kapitänen, die auf dem Platz schreien oder ständig Anweisungen an ihre Teamkollegen geben. Stattdessen zieht er es vor, den Ball zu fordern, das Team anzuführen und das Leistungsniveau seiner Partner auf sein eigenes zu heben. Trotz Fragen und Kritik an seinem Charakter behält Mbappe seine Position und seinen Einfluss bei.

Führungsstil und Verantwortung

Trotz der Fülle an talentierten Stürmern im französischen Kader wie Michael Olise, Ousmane Dembele und Bradley Barcola konnte das Team bei der Weltmeisterschaft 2026 nicht zum dritten Mal in Folge das Finale erreichen. Nach der Halbfinalniederlage gegen Spanien spielt das Team im Spiel um den dritten Platz gegen England. Es wird erwartet, dass dies das letzte Spiel für Didier Deschamps als Nationaltrainer sein wird.

Mbappe führt derzeit das Rennen um den Goldenen Schuh gemeinsam mit Lionel Messi an, beide haben jeweils 8 Tore erzielt. Seine Fähigkeiten auf dem Platz und seine Fähigkeit, das Schicksal eines Spiels zu entscheiden, machen ihn zum hellsten Stern unter den französischen Talenten. Seine gelegentlich emotionale Art und die offene Kritik an der Taktik und dem Kommunikationsstil des Trainers sorgen jedoch für Diskussionen unter Experten.

Die Ära Zinedine Zidane und neue Anforderungen

Jeremie Aliadiere betonte, dass ein echter Kapitän nicht nur der beste Spieler sein sollte, sondern auch eine Persönlichkeit, die mit gutem Beispiel vorangeht. "Meiner Meinung nach sollte ein Kapitän im Umgang mit der Presse, wenn er über den Trainer und seine Teamkollegen spricht, vorsichtig sein und versuchen, die Situation zu beruhigen", sagt der ehemalige Stürmer. Diese Eigenschaften gelten insbesondere vor Beginn der Ära Zinedine Zidane in der Nationalmannschaft als entscheidend.

Kylian Mbappe scheut sich nicht, Verantwortung zu übernehmen, ganz im Sinne seines "Galactico"-Status. Jede seiner Bewegungen auf dem Platz und jede geäußerte Meinung beeinflussen direkt die Atmosphäre im Team. In Zukunft wird von ihm verlangt, sich nicht nur durch Tore, sondern auch als verbindende Kraft für die Mannschaft zu beweisen.

Zusammenfassend bleibt Mbappe einer der größten Spieler in der Geschichte des französischen Fußballs. Die Frage seiner Kapitänsrolle bemisst sich nicht nur an den erzielten Toren, sondern auch an seinem Einfluss in der Umkleidekabine und daran, wie er das Team in schwierigen Situationen führt. Das bevorstehende Spiel gegen England und die darauffolgenden Veränderungen könnten neue Facetten von Mbappe als Kapitän offenbaren.