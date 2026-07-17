Weltweit größtes Open-Source-KI-Modell Kimi K3 in China vorgestellt

Das chinesische Startup Moonshot AI hat einen echten technologischen Durchbruch in der Welt der KI erzielt. Das Unternehmen hat offiziell das System Kimi K3 angekündigt, das als das weltweit größte Open-Source-Modell gilt. Es wird erwartet, dass diese Entwicklung die bestehenden Branchenführer in Bezug auf technische Spezifikationen und Rechenleistung übertrifft. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der erstaunlichste Aspekt des Kimi K3-Modells ist die Anzahl seiner Parameter. Die Entwickler geben an, dass das Modell über 2,8 Billionen Parameter verfügt. Dieser Wert liegt fast 75 Prozent über dem des DeepSeek V4 Pro-Modells, das bis vor kurzem als das größte galt. Ein solch drastischer Anstieg der Parameteranzahl ermöglicht es dem System, komplexere logische Aufgaben auszuführen und menschliche Sprache mit hoher Präzision zu analysieren.

Technische Fähigkeiten und "Reasoning"-Modus

Das neue Modell verfügt über ein riesiges Kontextfenster von 1 Million Token und kann gleichzeitig eine enorme Menge an Textdaten verarbeiten. Zudem ist Kimi K3 mit einer einzigartigen visuellen Wahrnehmungsfähigkeit und einem ständig aktiven "Reasoning Mode" ausgestattet. Diese Funktion ermöglicht es dem Modell, Probleme tiefgreifend zu analysieren und logische Ketten zu bilden, bevor eine Antwort gegeben wird.

Vertreter von Moonshot AI betonen, dass Kimi K3 für hochintellektuelle Szenarien wie Programmierung, wissenschaftliche Forschung und die Arbeit mit komplexem Wissen konzipiert ist. Testergebnissen zufolge kann dieses Open-Source-Modell in seiner Effizienz problemlos mit den geschlossenen (kommerziellen) Systemen von Giganten wie OpenAI und Anthropic konkurrieren.

Marktposition und Perspektiven des Unternehmens

Obwohl Moonshot AI erst im März 2023 von Absolventen der Tsinghua-Universität gegründet wurde, hat es sich in kurzer Zeit auf dem globalen Technologiemarkt etabliert. Die aktuelle Marktbewertung des Startups liegt bei 3 Milliarden Dollar, doch die Einführung des neuen Modells wird das Ansehen des Unternehmens zweifellos weiter steigern.

Wie die Financial Times berichtet, bereitet sich das Startup zeitgleich mit dem Start von Kimi K3 auf eine neue Investitionsrunde vor. Schätzungen zufolge könnte die Marktbewertung von Moonshot AI nach der Aufnahme von neuem Kapital auf bis zu 31,5 Milliarden Dollar steigen. Damit würde es zu einem der wertvollsten KI-Startups der Welt aufsteigen.

Diese Nachricht ist auch für Entwickler und Forscher in Usbekistan von großer Bedeutung. Open-Source-Modelle ermöglichen es lokalen Startups, fortschrittliche Technologien ohne teure Lizenzen zu nutzen und eigene Produkte zu entwickeln. Das Aufkommen solch leistungsstarker Werkzeuge wie Kimi K3 wird die Entwicklung KI-basierter Lösungen weltweit, einschließlich Zentralasien, beschleunigen.