Marquinhos erklärt, warum er Gabriel getröstet hat

Paris Saint-Germain-Kapitän Marquinhos hat enthüllt, warum er Gabriel Magalhaes tröstete, nachdem der Arsenal-Verteidiger den entscheidenden Elfmeter im Champions-League-Finale verschossen hatte. In einem dramatischen Duell in der Puskas Arena in Budapest sicherte sich PSG zum zweiten Mal in Folge die europäische Krone, doch der Kapitän zog es vor, den gegnerischen Verteidiger aufzusuchen, bevor er mit dem Feiern begann. Dies berichtet Goal.com .

Die Trophäe ging an den Pariser Club, nachdem Arsenals Innenverteidiger Gabriel seinen Schuss über die Latte setzte. Während die PSG-Spieler zum Jubeln rannten, nahm Marquinhos seinen Landsmann und Rivalen lange in den Arm, um ihm Trost zu spenden. Diese noble Geste wurde auch von Arsenal-Kapitän Martin Odegaard gewürdigt.

"Er ist ein wahrer Gentleman. Marquinhos ist der erfahrenste Spieler auf dem Platz und hat solche Situationen auf beiden Seiten erlebt. Sein Verhalten und seine Persönlichkeit verdienen großen Respekt", sagte Martin Odegaard im Interview nach dem Spiel.

Marquinhos selbst begründete seine Geste mit seiner persönlichen Erfahrung. Der 32-jährige Verteidiger erinnerte sich an seinen verschossenen Elfmeter im WM-Viertelfinale 2022 gegen Kroatien. "Als er den Elfmeter verschoss, musste ich an jene Momente gegen Kroatien denken. Es ist eine schwere Last, und man muss stark sein, um eine solche Situation zu überstehen", betonte der PSG-Kapitän.

Marquinhos würdigte zudem Gabriels Leistungen während der Saison. Gemeinsam mit William Saliba bildete Gabriel in dieser Spielzeit ein Bollwerk in der Abwehr und trug maßgeblich dazu bei, dass Arsenal nach 22 Jahren wieder die Premier League gewann.