Juventus, Milan und Roma steigen in den Kampf um Alejandro Garnacho ein

Alejandro Garnacho könnte Chelsea nur ein Jahr nach seinem spektakulären Transfer von Manchester United wieder verlassen. Der Argentinier konnte in London nicht die erwartete Leistung abrufen, was die Führung der "Blues" dazu veranlasst hat, über einen Verkauf nachzudenken. Der in Madrid geborene Flügelspieler hatte Anpassungsschwierigkeiten an der Stamford Bridge, und der Verein erwägt eine schnelle Exit-Strategie. Dies berichtet Goal.com .

Berichten zufolge sucht Chelsea nach Käufern für Alejandro Garnacho, nachdem die Saison nicht seinem hohen Preisschild entsprach. Der Spieler wurde letzten Sommer für rund 47 Millionen Euro verpflichtet, doch die Investition hat sich bisher nicht ausgezahlt. Der Flügelspieler erzielte in allen Wettbewerben nur acht Tore, davon nur eines in der Premier League und eines in der Champions League.

Trotz der Schwierigkeiten in England ist Garnachos Ruf in Italien weiterhin hoch. Napoli zeigt schon lange Interesse an dem jungen Talent. Antonio Conte sah in ihm einen würdigen Nachfolger für Khvicha Kvaratskhelia. Nun hat sich die Situation geändert, und ein Wechsel in das Stadio Diego Armando Maradona wirkt realistischer.

Napoli ist in diesem Rennen nicht allein. Laut ASRomaLive haben auch andere italienische Giganten – Juventus, Milan und Roma – Informationen über den Flügelspieler eingeholt. Alle drei Vereine wollen ihre Außenbahnen verstärken und den Spieler, der einst als eines der größten Talente des Weltfußballs galt, wieder zu alter Stärke führen.

Jeder Transfer hängt von der Ablösesumme ab, die Chelsea festlegt. Wenn der Londoner Klub die vor einem Jahr gezahlten 47 Millionen Euro vollständig zurückhaben will, wird der Deal für italienische Vereine schwierig. Die Vertreter der Serie A sind vorsichtig, hohe Summen für einen Spieler auszugeben, der eine enttäuschende Saison hinter sich hat.