Da die erste Weltmeisterschaft mit 48 Mannschaften in der Fußballgeschichte näher rückt, haben verschiedene renommierte Analysezentren mit der Veröffentlichung ihrer Prognosen begonnen. Darunter befindet sich eines der bekanntesten Statistik-Portale der Fußballwelt, Opta , das mit seinem Supercomputer die Chancen der Teilnehmer der kommenden WM 2026 berechnet und sehr interessante Daten zu den Debütanten geliefert hat.

Laut den Analysen des neuronalen Netzwerks könnte die usbekische Nationalmannschaft, die sich zum ersten Mal in der Geschichte für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat, die große "Überraschung" und Entdeckung des kommenden Turniers werden. Der Supercomputer schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Vertreter die Gruppenphase mit starken Gegnern überstehen und die K.-o.-Runde erreichen, auf 41,4 Prozent.

Erfreulicherweise ist dieser Wert einer der höchsten unter allen Nationalmannschaften, die zum ersten Mal am Wettbewerb teilnehmen. Zum Beispiel liegen die Chancen eines anderen asiatischen Vertreters, der jordanischen Nationalmannschaft, nahe an denen unserer Landsleute und werden auf 40,8 Prozent geschätzt.

Im Gegensatz dazu sind die Prognosen für andere kontinentale Debütanten, die zum ersten Mal WM-Luft schnuppern, deutlich niedriger und bescheidener. Insbesondere die Chance des unbequemen afrikanischen Gegners Kap Verde, die Gruppenphase zu überstehen, liegt bei 33,9 Prozent, während die Wahrscheinlichkeit für die Nationalmannschaft von Curaçao, die nächste Runde zu erreichen, sehr gering ist – nur 18,5 Prozent.

Analyse der Chancen: Laut den Berechnungen von Opta liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Usbekistan das gesamte Turnier gewinnt und die Trophäe holt, bei 0,1 Prozent. Natürlich ist dies ein realistischer Wert, aber die Analysten haben besonders darauf hingewiesen, dass diese WM 2026 reich an unerwarteten und sensationellen Ergebnissen sein wird. Internationalen Experten zufolge ist die Qualifikation Usbekistans für diese Weltmeisterschaft an sich schon ein beispielloser und historischer Erfolg für den Sport und Fußball des Landes.

Zur Erinnerung: Unsere Vertreter nehmen zum ersten Mal in der Geschichte an der Endrunde einer Weltmeisterschaft teil und erfüllen damit den langjährigen Traum des gesamten usbekischen Volkes. Wir wünschen den Jungs von Fabio Cannavaro viel Glück und Erfolg bei ihrem nächsten historischen Abenteuer!