Usbekische Judokas starten mit 12 Medaillen bei der Asienmeisterschaft

Der erste Tag der Kadetten-Judo-Asienmeisterschaft, die in Amman, Jordanien, begann, war ein Erfolg für die usbekische Nationalmannschaft.

Unsere jungen Judokas gewannen an einem einzigen Tag insgesamt 12 Medaillen: 6 Gold-, 2 Silber- und 4 Bronzemedaillen.

Sechs Judokas wurden Asienmeister

Laut dem Pressedienst des Nationalen Olympischen Komitees gewannen die Vertreter Usbekistans ihre Finalkämpfe in sechs Gewichtsklassen.

Goldmedaillengewinner:

50 kg: Akbar Sharifov;

60 kg: Davlatbek Ahrorov;

66 kg: Akromjon Karimov;

40 kg: Iroda Sirojiddinova;

44 kg: Dilafruz Boltaboyeva;

48 kg: Charos Hikmatova.

Somit erklang die Nationalhymne Usbekistans bereits am ersten Wettkampftag sechsmal.

Zwei Athleten erreichten das Finale

Bobur Yusupov gewann die Silbermedaille in der Gewichtsklasse bis 55 kg.

Alina Kolyucheva, die in der 44-kg-Klasse der Mädchen antrat, erreichte ebenfalls das Finale und beendete den Wettbewerb auf dem zweiten Platz.

Auch Bronzemedaillen wurden gesichert

Vier weitere Bronzemedaillen kamen zum Konto des usbekischen Teams hinzu:

50 kg: Mamurjon Abduvaxobov;

60 kg: Abubakr Sattorov;

48 kg: Mohinur Olloberganova;

52 kg: Kumushbibi Ergasheva.

12 Medaillen am ersten Tag

Am Ende des ersten Tages gewann die usbekische Kadetten-Nationalmannschaft insgesamt 12 Auszeichnungen:

6 Gold;

2 Silber;

4 Bronze.

Während der Wettbewerb weitergeht, haben die jungen usbekischen Judokas die Möglichkeit, ihre Medaillenausbeute weiter zu erhöhen.

Welcher dieser Athleten könnte Ihrer Meinung nach in Zukunft eine olympische Medaille gewinnen? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare.