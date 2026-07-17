Wissenschaftler aus Südkorea und den USA haben einen Roboter-Anzug entwickelt, der am menschlichen Körper „wächst“

Forscher des KAIST in Südkorea und der Stanford University in den USA haben eine innovative Technologie für robotische Kleidung demonstriert, die ohne menschliches Zutun selbstständig angezogen werden kann. Diese Entwicklung basiert auf dem Wachstumsprinzip von Pflanzen und ermöglicht eine vollständige Automatisierung des Anziehvorgangs. Diese Technologie ist nicht nur für den täglichen Komfort wichtig, sondern auch für die Gewährleistung der Sicherheit in spezialisierten Bereichen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Die neue Technologie besteht aus weichen und flexiblen, lianenartigen Konstruktionen, die sich durch pneumatischen Druck bewegen. Wenn das System aktiviert wird, bewegt sich der Stoff der Kleidung am menschlichen Körper nach oben, ähnlich wie eine Ranke, die an einer Wand emporwächst. Laut den Forschern dauert es nur 10 Sekunden, um einen kompletten Schutzanzug anzuziehen.

Inspiration aus der Natur und technische Möglichkeiten

Projektleiter Kim Nam-Jun betonte, dass die Idee unerwartet entstand, als er beim Fahrradfahren in den Regen geriet. Er dachte darüber nach, wie praktisch es wäre, wenn sich ein Regenmantel während der Fahrt von selbst anziehen würde. Die Roboter-Liane kann durch das Ausrollen der Kleidung von innen nach außen stabil an den Konturen des menschlichen Körpers emporsteigen.

Der Hauptvorteil dieser Technologie besteht darin, dass der Benutzer nicht stillstehen muss. Der Roboter erfüllt seine Aufgabe auch dann, wenn sich die Person bewegt. Zudem arbeitet das System ohne komplexe Steuerungsalgorithmen, was es für den Alltag deutlich einfacher und zuverlässiger macht.

KAIST-Professor Ryu Ji-Hwan erklärt, dass der Roboter in der Lage ist, durch enge Öffnungen zu gelangen, sich an die Umgebung anzupassen und sich unabhängig davon zu bewegen, ob die Oberfläche rutschig oder geneigt ist. Diese Eigenschaften ermöglichen den Einsatz der robotischen Kleidung unter verschiedenen komplexen Bedingungen.

Anwendungsbereiche und Perspektiven

Die Forscher haben mehrere Hauptanwendungsgebiete für diese Erfindung identifiziert:

Unterstützung beim Ankleiden für ältere Menschen und Personen mit Behinderungen;

Schnelles Anlegen steriler Kleidung durch Arbeiter in Halbleiter-Reinräumen;

Freihändiges Anlegen spezieller Schutzausrüstung für Rettungskräfte;

Komfort für Sportler und Touristen bei widrigen Wetterbedingungen.

Der Prototyp wurde bereits erfolgreich getestet. In Zukunft wird erwartet, dass auf dieser Technologie basierende Kleidung auf den Massenmarkt kommt und den Alltag der Menschen verändert. Besonders in hochtechnologischen Fertigungsprozessen und im medizinischen Bereich ist die Nachfrage nach solchen automatisierten Systemen sehr hoch.