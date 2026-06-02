Während der Start der FIFA WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko näher rückt, steht die Vorbereitung unserer Gruppengegner im Fokus der usbekischen Fußballfans. Insbesondere die berühmte südamerikanische Nationalmannschaft aus Kolumbien, die mit unserem Team in einer Gruppe spielt, empfing den nordamerikanischen Herausforderer Costa Rica.

In einer spannenden Partie im Estadio Nemesio Camacho in Bogotá siegten die Gastgeber souverän mit 3:1. Sanchez, Diaz und Suarez trafen für Kolumbien, während Soto den Ehrentreffer für die Gäste erzielte.

Hier finden Sie den detaillierten Spielbericht und die Aufstellungen:

Freundschaftsspiel

Kolumbien 3:1 Costa Rica

6. Juni. Bogotá. Estadio Nemesio Camacho.

Tore: Sanchez 17., Diaz 23., Suarez 81. — Soto 33.

Aufstellung Kolumbien: Vargas, Arias, Sanchez, Ditta, Mojica, Rios, Puerta, Gomez, Carrascal, Diaz, Hernandez.

Zukunftspläne: Erwähnenswert ist, dass Kolumbien vor der WM ein weiteres Testspiel gegen den starken asiatischen Vertreter Jordanien bestreitet. Die Partie ist für den 8. Juni angesetzt und dient als Generalprobe vor dem Duell gegen unser Team.

Anschließend starten die Kolumbianer am 18. Juni mit dem spannenden Spiel gegen die usbekische Nationalmannschaft in die WM. Wir wünschen dem Team von Fabio Cannavaro viel Erfolg bei diesem historischen Turnier!