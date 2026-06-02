Guardiola scheint derzeit nicht in den Fußball zurückkehren zu wollen

Nachdem er seine lange und erfolgreiche Zeit bei Manchester City beendet hat, plant Pep Guardiola keine baldige Rückkehr ins Trainergeschäft. Berichten zufolge ist der spanische Taktiker derzeit nicht an Verhandlungen mit neuen Vereinen interessiert.

Laut einem Bericht von The Mirror hat Inter Miami-Mitbesitzer David Beckham die Option geprüft, Guardiola als Cheftrainer zu verpflichten. Der MLS-Klub wollte den berühmten spanischen Trainer nach dem Abgang von Javier Mascherano in den Mittelpunkt ihres Projekts stellen.

Dieser Plan wäre ein riesiger Schritt für Inter Miami gewesen, da Pep Guardiola als einer der einflussreichsten Trainer des modernen Fußballs gilt. Während seiner Zeit beim FC Barcelona, dem FC Bayern München und Manchester City hat er den Fußball durch seine Philosophie, seinen Ballbesitzfußball und seine taktischen Innovationen maßgeblich geprägt.

Quellen zufolge plante die Führung von Inter Miami, eine mögliche Zusammenarbeit mit Guardiola während der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika zu besprechen. Dieser Zeitraum wird sowohl für den Verein als auch für den Fußball in der gesamten Region im Fokus stehen. Deshalb wollte das Team um Beckham sein Projekt durch einen Experten wie Pep auf ein höheres Niveau heben.

Guardiola zeigt jedoch derzeit kein Interesse an solchen Verhandlungen. Berichten zufolge möchte er nach seiner zehnjährigen Amtszeit bei Manchester City eine längere Pause einlegen. Diese Entscheidung ist verständlich, da Pep in den letzten Jahren unter ständigem Druck, bei großen Spielen und im ständigen Kampf um Trophäen stand.

Die Zeit bei Manchester City war für Guardiola äußerst produktiv. Er führte den Verein auf ein neues Level, prägte einen klaren Spielstil und etablierte eine Ära absoluter Dominanz im englischen Fußball. Doch auf diesem Niveau zu arbeiten, erfordert enorme Energie, Fokus und mentale Stärke.

Daher möchte der spanische Trainer seine Zeit nun seiner Familie widmen. Er beabsichtigt, sich für eine Weile vom Fußball zurückzuziehen, um sich mehr auf sein Privatleben zu konzentrieren, sich in einer ruhigen Umgebung zu erholen und ohne Eile über seine nächsten Schritte nachzudenken.

Guardiolas Entscheidung mag für Fußballfans etwas unerwartet kommen, da Trainer wie Pep immer im Fokus großer Vereine stehen. Egal, mit welchem Team er in Verbindung gebracht wird, sofort erscheinen Schlagzeilen. Die Option Inter Miami war eine davon.

Besonders, da das von David Beckham geleitete Projekt in den letzten Jahren weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Der MLS-Klub versucht, seine Marke durch große Stars und berühmte Namen zu stärken. Es ist nur natürlich, dass Guardiola als einer der idealen Trainer für dieses Projekt angesehen wurde.

Doch Peps aktuelle Stimmung ist eine andere. Er drängt nicht auf ein neues Team, neuen Druck oder ein neues Projekt. Fußballerisch ausgedrückt hat Guardiola die „Pause-Taste“ gedrückt. Das könnte bedeuten, dass die nächste Stufe seiner Karriere noch sorgfältiger und überlegter gewählt wird.

Gleichzeitig ist es noch zu früh, um von einem endgültigen Rücktritt Guardiolas zu sprechen. Seine Erfahrung, seine Ideen und sein Einfluss auf den Fußball sind für viele Vereine nach wie vor sehr wertvoll. Doch im Moment scheint er sich nicht bereit für eine neue Aufgabe zu fühlen.

Inter Miami wird sich nach anderen Optionen umsehen müssen. Nach dem Abgang von Mascherano benötigt der Verein einen neuen Trainer, aber der Plan mit Guardiola scheint derzeit schwer umsetzbar.

Für Pep könnte diese Pause eine natürliche Phase der Erholung sein. Im modernen Fußball werden Trainer, genau wie Spieler, müde, spüren den Druck und müssen sich manchmal regenerieren. Für einen Perfektionisten wie Guardiola ist das besonders wichtig.

Nun warten die Fans auf die Antwort auf eine Frage: Wann und wo wird Pep wieder arbeiten? Eine klare Antwort gibt es noch nicht. Aber eines ist sicher: Wenn er zurückkehrt, wird das keine gewöhnliche Nachricht sein. Die Fußballwelt wird den Beginn eines weiteren großen Kapitels verfolgen.