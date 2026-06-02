Die usbekische Nationalmannschaft bestritt im Rahmen der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft ein Freundschaftsspiel gegen Kanada. Die Partie verlief für unsere Vertreter nicht so einfach wie erwartet, und am Ende gewann Kanada mit 2:0.

Eine Niederlage ist immer unangenehm, besonders wenn die Fans vor der Weltmeisterschaft eine souveräne Leistung erwarten. Doch der Hauptzweck solcher Testspiele ist nicht nur das Ergebnis. Durch diese Spiele bewertet der Trainerstab den wahren Zustand der Mannschaft, beurteilt die Fitness der Spieler und identifiziert Bereiche, an denen noch gearbeitet werden muss.

Nach dem Spiel gegen Kanada veröffentlichte das Portal „Sofascore“ seine Bewertungen für die Teilnehmer. Demnach erhielt Abdukodir Husanov die höchste Bewertung in der usbekischen Nationalmannschaft. Der Verteidiger wurde mit 7,1 Punkten als bester Spieler unseres Kaders ausgezeichnet.

Diese Note spiegelt Husanovs Aktivität auf dem Platz, seine Entschlossenheit in den Zweikämpfen und seine zuverlässige Defensivarbeit wider. Verteidiger stehen gegen körperlich starke, schnelle und intensiv spielende Gegner wie Kanada unter enormem Druck. Unter diesen Bedingungen ist Husanovs Bestnote besonders bemerkenswert.

Abdukodir Husanov ist in letzter Zeit zu einem der meistdiskutierten Spieler im usbekischen Fußball geworden. Sein Spiel auf hohem Niveau, seine starke körperliche Verfassung und seine Gelassenheit gegen große Gegner sind wichtige Faktoren für unsere Nationalmannschaft. Natürlich gibt es noch Aspekte zu verbessern, aber sein immenses Potenzial wurde erneut deutlich.

Auch Torhüter Abduvohid Nematov erhielt mit 7,0 Punkten eine gute Note. Trotz des 0:2-Endstands bedeutet die hohe Bewertung des Torhüters, dass er die Mannschaft bei mehreren kanadischen Angriffen gerettet hat. Die Belastung für einen Torhüter in solchen Spielen ist hoch, und Nematov agierte im Rahmen seiner Möglichkeiten zuverlässig.

Abdulla Abdullayev war mit 6,8 Punkten einer der besser bewerteten Spieler unseres Teams. Eldor Shomurodov wurde mit 6,6 Punkten bewertet. In Spielen, in denen die Offensivmöglichkeiten begrenzt sind, ist es für Stürmer schwierig, hohe Noten zu erhalten, da sie auf Zuspiel, gut organisierte Angriffe und ausreichende Chancen im gegnerischen Strafraum angewiesen sind.

Oston Urunov erhielt 6,5 Punkte. Obwohl er aktiv war, ließen die kanadische Defensive und das Spieltempo es nicht zu, dass er sich voll entfalten konnte. Azizbek Ganiev, Odil Khamrobekov, Farrukh Sayfiev und Rustam Ashurmatov wurden jeweils mit 6,3 Punkten bewertet. Diese Spieler arbeiteten hart, aber es ist natürlich, dass das Gesamtergebnis und die Fehler in der zweiten Halbzeit ihre Noten beeinflussten.

Sherzod Nasrullaev erhielt 6,1 Punkte, während Otabek Shukurov mit 5,9 Punkten eine der niedrigsten Noten hatte. Solche Bewertungen sollten nicht als Kritik, sondern als Signal für Analysen und Schlussfolgerungen gesehen werden. Vor der Weltmeisterschaft zählt jedes Detail; ein kleiner Fehler kann bei einem großen Turnier hart bestraft werden.

Spielerbewertungen der usbekischen Nationalmannschaft:

Abdukodir Husanov — 7,1

Abduvohid Nematov — 7,0

Abdulla Abdullayev — 6,8

Eldor Shomurodov — 6,6

Oston Urunov — 6,5

Azizbek Ganiev — 6,3

Odil Khamrobekov — 6,3

Farrukh Sayfiev — 6,3

Rustam Ashurmatov — 6,3

Sherzod Nasrullaev — 6,1

Otabek Shukurov — 5,9

Das wichtigste Fazit nach der Niederlage gegen Kanada lautet: Die Mannschaft muss besser auf das internationale Tempo, die hohe Intensität und den Druck des Gegners vorbereitet sein. Während die gute Bewegung in der ersten Halbzeit Hoffnung machte, zeigten die Fehler in der zweiten Hälfte, dass ernsthafte Arbeit erforderlich ist.

Bei der Weltmeisterschaft trifft Usbekistan auf starke Gegner wie Portugal, Kolumbien und die DR Kongo. Gegen diese Teams sind Konzentration, Schnelligkeit und Gelassenheit in jeder Situation gefragt. In diesem Sinne war das Spiel gegen Kanada eine nützliche Lektion für unser Team.

Dass Husanov die höchste Note erhielt, ist ein besonders positives Signal. Wir haben erneut gesehen, dass unsere Nationalmannschaft einen Spieler mit großem Potenzial im Abwehrzentrum hat. Jetzt besteht die Hauptaufgabe darin, die Konstanz als gesamte Mannschaft zu erhöhen, Fehler zu reduzieren und bis zur Weltmeisterschaft das erforderliche Niveau zu erreichen.

Eine Niederlage schmerzt, aber rechtzeitige Lektionen ebnen manchmal den Weg zu großen Siegen. Wichtig ist, dass diese Schlussfolgerungen nicht auf dem Papier bleiben — sie müssen auf dem Platz beantwortet werden.