Auslosung des Achtelfinales des Uzbekistan Cup findet heute statt

Der prestigeträchtigste und unberechenbarste nationale Wettbewerb unseres Landes, der Uzbekistan Cup, geht in seine spannendste und intensivste Phase. Am 27. Mai wurden die letzten Spiele der Gruppenphase offiziell beendet. Nach hart umkämpften Partien stehen nun die 16 stärksten Fußballvereine fest, die im Achtelfinale um die Trophäe kämpfen.

Nun stellt sich Millionen von Fußballfans eine Frage: Welches Team trifft in der K.-o.-Runde auf wen? Heute wird diese Frage endgültig beantwortet!

Live-Übertragung: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Heute, am 2. Juni um 19:00 Uhr findet die offizielle Auslosung für die K.-o.-Runde des Uzbekistan Cup statt.

Die Organisatoren werden diesen spannenden Prozess für die Fußballfans vollkommen transparent gestalten. Die Auslosung wird live auf allen offiziellen Social-Media-Seiten und Medienplattformen der Uzbekistan Professional Football League (UzPFL) übertragen.

Reglement für das Achtelfinale: Was müssen die Fans wissen?

Gemäß dem Wettbewerbsreglement gibt es ein spezifisches Verfahren für die erste K.-o.-Runde. Zur Information hier die wichtigsten Regeln:

Heimvorteil: Vereine, die die Gruppenphase als Gruppensieger (1. Platz) abgeschlossen haben, haben das Privileg, ihr Achtelfinalspiel vor heimischem Publikum auszutragen.

Auswärtsprüfung: Vereine, die in der Gruppenphase den 2. Platz belegt haben, müssen ihr K.-o.-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale auswärts bestreiten.

Ausnahmeregelung: Es wird sichergestellt, dass zwei Mannschaften, die aus derselben Gruppe stammen, im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen.

In dieser Phase, in der der Verlierer ausscheidet, wird jedes Spiel zweifellos zu einem Finale. Wir wünschen allen unseren Lieblingsmannschaften viel Glück bei der Auslosung und schöne Siege in den kommenden intensiven Duellen!