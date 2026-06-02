Auslosung des Achtelfinales des Uzbekistan Cup findet heute statt

·107·Sport
Auslosung des Achtelfinales des Uzbekistan Cup findet heute statt

Der prestigeträchtigste und unberechenbarste nationale Wettbewerb unseres Landes, der Uzbekistan Cup, geht in seine spannendste und intensivste Phase. Am 27. Mai wurden die letzten Spiele der Gruppenphase offiziell beendet. Nach hart umkämpften Partien stehen nun die 16 stärksten Fußballvereine fest, die im Achtelfinale um die Trophäe kämpfen.

Nun stellt sich Millionen von Fußballfans eine Frage: Welches Team trifft in der K.-o.-Runde auf wen? Heute wird diese Frage endgültig beantwortet!

Live-Übertragung: Wann und wo findet die Auslosung statt?

Heute, am 2. Juni um 19:00 Uhr findet die offizielle Auslosung für die K.-o.-Runde des Uzbekistan Cup statt.

Die Organisatoren werden diesen spannenden Prozess für die Fußballfans vollkommen transparent gestalten. Die Auslosung wird live auf allen offiziellen Social-Media-Seiten und Medienplattformen der Uzbekistan Professional Football League (UzPFL) übertragen.

Reglement für das Achtelfinale: Was müssen die Fans wissen?

Gemäß dem Wettbewerbsreglement gibt es ein spezifisches Verfahren für die erste K.-o.-Runde. Zur Information hier die wichtigsten Regeln:

  • Heimvorteil: Vereine, die die Gruppenphase als Gruppensieger (1. Platz) abgeschlossen haben, haben das Privileg, ihr Achtelfinalspiel vor heimischem Publikum auszutragen.

  • Auswärtsprüfung: Vereine, die in der Gruppenphase den 2. Platz belegt haben, müssen ihr K.-o.-Spiel um den Einzug ins Viertelfinale auswärts bestreiten.

  • Ausnahmeregelung: Es wird sichergestellt, dass zwei Mannschaften, die aus derselben Gruppe stammen, im Achtelfinale nicht aufeinandertreffen.

In dieser Phase, in der der Verlierer ausscheidet, wird jedes Spiel zweifellos zu einem Finale. Wir wünschen allen unseren Lieblingsmannschaften viel Glück bei der Auslosung und schöne Siege in den kommenden intensiven Duellen!

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Türkische Nationalmannschaft mit großem Respekt zur WM verabschiedetHeute, 08:58Wechsel an der Spitze: Usbekistan hat eine neue Nummer eins im SchachHeute, 08:35Warum will Cristiano Ronaldo die Weltmeisterschaft gewinnen?Heute, 08:33Real Madrid vollzieht Überraschungstransfer: Dumfries wechselt nach MadridHeute, 08:31Romelu Lukaku erzielt 90. Tor für BelgienHeute, 08:19Borussia Dortmund verpflichtet neuen Star, um Serhou Guirassy zu haltenHeute, 08:17
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Husanovs Bewertung nach dem Spiel Everton gegen Manchester City bekannt gegeben
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Europäische Spitzenklubs zeigen Interesse an Abdukodir Khusanov
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Warum hat Harry Kane den Elfmeter verschossen? "Schmutziges Spiel" aufgedeckt