Chelsea erklärt seinen Verteidiger für unverkäuflich

Der FC Chelsea hat mehrere offizielle Angebote für sein junges Defensivtalent Josh Acheampong abgelehnt. Die Führung an der Stamford Bridge hat dem 20-jährigen Akademie-Absolventen einen besonderen Status verliehen und betrachtet ihn als essenziellen Spieler für die Zukunft des Teams. Trotz des Interesses mehrerer Premier-League-Klubs hat der Londoner Verein nicht die Absicht, ihn zu verkaufen. Dies berichtet Goal.com .

Laut BBC hat Acheampong in der internen Hierarchie des Vereins denselben Status der Unverkäuflichkeit erreicht wie Stars wie Cole Palmer und Moises Caicedo. Die Vereinsführung hat jegliche Verhandlungen über einen Transfer des jungen Verteidigers blockiert. Diese Entscheidung unterstreicht, wie hoch das Zukunftspotenzial des Spielers eingeschätzt wird.

In der vergangenen Saison absolvierte Acheampong 17 Einsätze in der Premier League, spielte insgesamt 663 Minuten und erzielte ein Tor. Obwohl das Team die Saison auf dem 10. Platz beendete und 33 Punkte hinter Meister Arsenal lag, wurde die Leistung des Verteidigers von Experten positiv bewertet.

Die weitere Entwicklung des Spielers steht nun unter der Aufsicht des neuen Chelsea-Trainers Xabi Alonso. Acheampongs Vertrag beim Verein läuft bis Juni 2029. Derzeit beobachten Teams wie Arsenal, Newcastle United und Crystal Palace seine Situation genau.

Es wird erwartet, dass Xabi Alonso Acheampong in seine Pläne für die Saisonvorbereitung einbezieht, um die Interessenten abzuwehren und den Kader vor Schließung des Sommertransferfensters neu aufzubauen. Die Vereinsführung sieht in dem jungen Verteidiger einen der Grundpfeiler des langfristigen Projekts.