Alex Roca, technischer Direktor der Akademie des FC Barcelona in Kirgisistan, äußerte sich in einem Interview mit Eurasia Football zur Karriere des usbekischen Nationalspielers Abduqodir Husanov.

— Sie haben im System von Barcelona gearbeitet. Glauben Sie, dass Abduqodir Husanov, der derzeit unter Guardiola spielt, in Zukunft zu Barcelona wechseln könnte?

— Für mich ist Guardiola ein Trainer, der den Fußball verändert hat. Während seiner Zeit bei Barcelona hat er unsere Sichtweise auf das Spiel verändert und diesen Stil später bei anderen Klubs fortgesetzt. Seine Teams spielen auf höchstem Niveau.

Husanov verfügt über wichtige Eigenschaften, die zu diesem Stil passen. Er ist stark, schnell, bewegt sich effizient auf dem Feld und kann unter Druck spielen. Das ist ein entscheidender Faktor für einen modernen Innenverteidiger.

Manchester City gilt als einer der stärksten Klubs der Welt. Dort herrschen hoher Wettbewerb, schnelles Spiel und große Anforderungen. Ein Spieler braucht Zeit und mentale Entwicklung, um sich anzupassen. Er hat dieses Potenzial. Jetzt ist es wichtig, wie er diesen Prozess bewältigt.

— Husanovs Weg von Usbekistan nach England war nicht einfach. Er konnte sich nicht sofort beweisen und hatte auch gesundheitliche Probleme. Dann kamen die Meisterschaften in Belarus und Frankreich, und jetzt hat er das Niveau von Manchester City erreicht. Das ist eine große Geschichte, oder?

— Ja, Husanovs Weg ist ein Vorbild für die gesamte Region. Wenn ein usbekischer Fußballer solche Schritte gehen kann, dann haben auch andere Chancen. Vielleicht werden Scouts jetzt mehr Aufmerksamkeit auf Zentralasien richten.

Auf diesem Niveau reicht es jedoch nicht aus, nur stark und schnell zu sein. Das Spielverständnis, das Lesen von Situationen und das Treffen von Entscheidungen unter Druck sind ebenfalls sehr wichtig.

Im System von Guardiola ist ein Innenverteidiger nicht nur ein Spieler, der den Ball erobert. Er leitet Angriffe ein, spielt gegen das Pressing und hilft beim Aufbau des Mannschaftsspiels. Wenn Husanov diese Aspekte entwickelt, wird er noch stärker.

— Passt ein solcher Spieler also zur Philosophie von Barcelona?

— Ja. Im Fußball von Guardiola sind das Spielverständnis, schnelle Entscheidungen, der Umgang mit dem Ball, die Körperposition und die Raumkontrolle von großer Bedeutung. Wenn ein Spieler diese Fähigkeiten entwickelt, kann er ein höheres Niveau erreichen. Husanov hat dafür die Grundlage, der Rest hängt von harter Arbeit, Zeit und Anpassung ab.